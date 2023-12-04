فرص للتوظيف والتدريب.. اليوم إطلاق "الملتقى الشامل" في القانون والقضايا المجتمعية

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برعاية محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، تنظم جامعة جدة والهيئة السعودية للمحامين الملتقى القانوني الشامل لأكبر تجمع لكليات القانون بمختلف الجامعات في مركز المؤتمرات بجامعة جدة. اضافة اعلان





جلسات في القانون والقضايا المجتمعية



فرص للتوظيف والتدريب



وقال رئيس لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد: إن كلية الشريعة والقانون بالتعاون والشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين ينظمان اليوم الاثنين وغداً (الثلاثاء)، جلسات حوارية متخصصة في القانون والقضايا المجتمعية، بحضور نخبة من المحامين والقانونيين وأساتذة الجامعات، فضلاً عن استضافة المؤثرين، منهم لاعب المنتخب السعودي السابق سامي الجابر.وأضاف أبوراشد: «الترتيب لهذا الملتقى بدأ العمل له منذ قرابة 7 شهور، وسيشارك فيه أكثر من 200 قانوني وقانونية من خبراء وأكاديميين ومختصين، يقدمون محاضرات وجلسات حوارية واستشارات قانونية مجانية.وسينطلق اليوم الاثنين، العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساء، ويختتم غداً، بحضور وتشريف محافظ جدة، وستكون الفعاليات من الرابعة عصراً حتى العاشرة مساء".وأكد أن الملتقى سيشهد مفاجآت، فضلاً عن استقبال طلبات التوظيف والتدريب ضمن الفعاليات، متوقعاً أن يكون الملتقى كرنفالاً قانونياً كبيراً ومميزاً في مختلف أنواع القانون الرياضي والتجاري والجنائي والأحوال الشخصية ومختلف التخصصات.يذكر، أن الملتقى يشهد محاضرات لمتخصصين في القانون، ومعرضاً يشارك فيه أكثر من 20 قطاعاً مشاركاً، بينهم عدد من الجامعات، والنيابة العامة، والأمن العام، وأجنحة لعدد من الجهات القضائية والحكومية، وشركات القطاع الخاص، إضافة لتحضير جناح لتقديم استشارات قانونية ومهنية مجاناً للطلاب وللمجتمع عامة.

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