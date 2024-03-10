الأحد، 29 شعبان 1445 ، 10 مارس 2024

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خادم الحرمين: نحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان المبارك.. شهر الخير والبركات

خادم الحرمين -00يوقع
خادم الحرمين
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قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، عبر حسابه في منصة إكس: "نحمد الله سبحانه أن بلّغنا شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركات، سائلين المولى أن يوفقنا لصيامه وقيامه.. داعين الله أن يديم على وطننا وأمتنا الإسلامية والعالم أجمع الخير والسلام.. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير".اضافة اعلان

بداية شهر رمضان 

وكانت دائرة الأهلة في المحكمة العليا قد أعلنت أن غداً الاثنين غرة شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ
وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
 ( بيان من الديوان الملكي )
 جاءنا من المحكمة العليا ما يلي :
 القرار رقم ( 180 / هـ ) وتاريخ 29 / 8 / 1445هـ
 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 10 / 3 / 2024 م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 179 / هـ ) وتاريخ 1 / 8 / 1445هـ أن يوم الاحد 1 / 8 / 1445هـ الموافق 11 / 2 / 2024م هو غرة شهر شعبان لعام 1445هـ ، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبناء عليه؛ ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" متفق عليه، فإن الدائرة تقرر: أن يوم غد الأثنين 1 / 9 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 11 / 3 / 2024 م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.
 والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ، وجميع المواطنين والمقيمين، والمسلمين جميعاً بهذا الشهر الكريم، لتسأل الله العلي القدير أن يعين المسلمين على صيامه وقيامه، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

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