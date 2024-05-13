بعسير وتبوك.. ضبط كميات كبيرة من المخدرات قبل ترويجها

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه (10) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.



ضبط مواطن بعسير:



إحباط تهريب 75 كيلوجرامًا من القات المخدر



ضبط شخص لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر



ضبط مخالفين لتهريبهما 28 كيلوجرامًا من الحشيش



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

