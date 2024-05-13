بعسير وتبوك.. ضبط كميات كبيرة من المخدرات قبل ترويجها

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه (10) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
ضبط مواطن بعسير: قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير لترويجه (11,100) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
إحباط تهريب 75 كيلوجرامًا من القات المخدروفي وقت سابق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 75 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط شخص لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدروفي المنطقة الشرقية، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
ضبط مخالفين لتهريبهما 28 كيلوجرامًا من الحشيشوفي منطقة عسير، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما 28 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.