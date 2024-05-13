عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن هدد الأمن الوطني وموعد صرف رواتب الموظفين

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. تهديدٌ للأمن الوطني.. تنفيذ حُكم الشرع
بمواطن ارتبط بالعناصر الإرهابية
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا
عاجل.. مواعيد صرف الرواتب للموظفين الحكوميين
قبل عيد الأضحى
ترتبط الأعياد والمناسبات عادة بالإنفاق المتزايد فيها، أكثر من الأيام الأخرى، وهو ما يجعل الناس يهتمون بمعرفة مواعيد صرف الرواتب قبلها بوقت كاف لشراء احتياجاتهم.. المزيد هنا
شرطة منطقة نجران تقبض على صاحب الفيديو
"الصادم"
ألقت شرطة منطقة، القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي يصدم آخر، مع توثيق ذلك ونشره؛ مخالفًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.. المزيد هنا
تحذير عاجل من "الموارد" بوقف معاش
الضمان الاجتماعي عن هؤلاء
ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي المطور.. المزيد هنا
التجارة تصدر بيانًا بشأن نتائج انتخابات
الغرفة التجارية في الرياض نظرًا لما تلقته من اعتراضات
أصدرت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، بيانًا بشأن نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالرياض.. المزيد هنا
إعلان نتائج طلبات العدول عن النقل الخارجي في
نظام نور لمن رفع طلب عدول
أعلنت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، عن نتائج العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الراغبين عبر "نظام نور"، المتقدمين بطلباتهم خلال الفترة المحددة.. المزيد هنا
نصب واحتيال.. القبض على مقيمين ومواطن لنشرهم
إعلانات وهمية عن الحج
قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيمين من الجنسية المصرية ومواطن؛ لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. المزيد هنا
3 قرارات مهمة من التجارة بشأن ما حدث في انتخابات غرفة الرياض
كشفت وزارة التجارة عن تلقيها اعتراضات بشأن انتخابات غرفة الرياض للفترة ما بين 28 أبريل - 5 مايو.. المزيد هنا
على مد البصر.. سيول عارمة جنوب غرب بيشة
وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق سيول وادي ترج جنوب غرب بيشة في منطقة عسير، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.. المزيد هنا
عاجل.. سكني يوضح الحل المناسب.. التزامه الحالي 45% والبنك يرفض التمويل؟
تفاعلت منصة سكني مع سؤال مستفيد بشأن آلية التعامل مع جهة التمويل في حالة رفض التمويل العقاري.. المزيد هنا