عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن هدد الأمن الوطني وموعد صرف رواتب الموظفين

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. تهديدٌ للأمن الوطني.. تنفيذ حُكم الشرع بمواطن ارتبط بالعناصر الإرهابية



عاجل.. مواعيد صرف الرواتب للموظفين الحكوميين قبل عيد الأضحى



شرطة منطقة نجران تقبض على صاحب الفيديو "الصادم"



تحذير عاجل من "الموارد" بوقف معاش الضمان الاجتماعي عن هؤلاء



التجارة تصدر بيانًا بشأن نتائج انتخابات الغرفة التجارية في الرياض نظرًا لما تلقته من اعتراضات



إعلان نتائج طلبات العدول عن النقل الخارجي في نظام نور لمن رفع طلب عدول



نصب واحتيال.. القبض على مقيمين ومواطن لنشرهم إعلانات وهمية عن الحج



3 قرارات مهمة من التجارة بشأن ما حدث في انتخابات غرفة الرياض



على مد البصر.. سيول عارمة جنوب غرب بيشة



عاجل.. سكني يوضح الحل المناسب.. التزامه الحالي 45% والبنك يرفض التمويل؟

