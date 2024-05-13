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عاجل.. مساند: سحب ترخيص 70 مكتب استقدام وإيقاف 9 آخرين.. التفاصيل

مساند
منصة مساند
أ أ
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كشفت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، أبرز مخالفات قطاع الاستقدام خلال الربع الأول من العام الجاري.

مخالفات قطاع الاستقداماضافة اعلان

وقالت منصة مساند، عبر حسابها في إكس: "إنه استمراراً لمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير الخدمات المقدمة في قطاع العمالة المنزلية وحفظاً لحقوق كافة الأطراف، أعلنت الوزارة عن أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال الربع الأول من ٢٠٢٤م".

سخب ترخيص 70 مكتب استقدام

وأشارت منصة مساند، إلى أنه تم سحب ترخيص 70 مكتب استقدام  بسبب عدم الالتزام بقواعد ممارسة الاستقدام كالتالي:
- عدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات قواعد الاستقدام
- عدم الامتثال بتوفير مراكز الإيواء وفق الاشتراطات والمعايير المحددة
- عدم الالتزام بتصحيح المخالفات الخاصة بقواعد الاستقدام
وأضافت أنه تم أيضا إيقاف 9 مكاتب استقدام وشركة بسبب وجود ملاحظات ومخالفات لقواعد ممارسة الاستقدام كالتالي:
• التأخر في حل الشكاوى
• التأخر في إعادة المبالغ للعملاء
• مخالفة معايير واشتراطات الإيواء

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