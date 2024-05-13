عاجل.. مساند: سحب ترخيص 70 مكتب استقدام وإيقاف 9 آخرين.. التفاصيل

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كشفت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، أبرز مخالفات قطاع الاستقدام خلال الربع الأول من العام الجاري.



مخالفات قطاع الاستقدام



سخب ترخيص 70 مكتب استقدام



استمراراً لمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير الخدمات المقدمة في قطاع العمالة المنزلية وحفظاً لحقوق كافة الأطراف، أعلنت الوزارة عن أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال الربع الأول من ٢٠٢٤م.#لك_مساند pic.twitter.com/dsN9OwkfII — مساند | Musaned (@Musaned_DL) May 13, 2024

وقالت منصة مساند، عبر حسابها في إكس: "إنه استمراراً لمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير الخدمات المقدمة في قطاع العمالة المنزلية وحفظاً لحقوق كافة الأطراف، أعلنت الوزارة عن أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال الربع الأول من ٢٠٢٤م".وأشارت منصة مساند، إلى أنه تم سحب ترخيص 70 مكتب استقدام بسبب عدم الالتزام بقواعد ممارسة الاستقدام كالتالي:- عدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات قواعد الاستقدام- عدم الامتثال بتوفير مراكز الإيواء وفق الاشتراطات والمعايير المحددة- عدم الالتزام بتصحيح المخالفات الخاصة بقواعد الاستقداموأضافت أنه تم أيضا إيقاف 9 مكاتب استقدام وشركة بسبب وجود ملاحظات ومخالفات لقواعد ممارسة الاستقدام كالتالي:• التأخر في حل الشكاوى• التأخر في إعادة المبالغ للعملاء• مخالفة معايير واشتراطات الإيواء