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غدًا.. فتح باب التسجيل في جوائز المنتدى السعودي للإعلام

جائزة المنتدى السعودي للاعلام
جائزة المنتدى السعودي للاعلام
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أعلنت أمانة جائزة المنتدى السعودي للإعلام، عن فتح باب التسجيل والمنافسة غدًا إلكترونيًا على جوائز المنتدى، وفق خطوات ميسرة.

وقالت الأمانة، إن التسجيل في الجائزة متاح من الغد 10 ديسمبر وحتى 7 يناير 2024، من خلال مجموعة من الخطوات كالآتي:اضافة اعلان

خطوات التسجيل

-الدخول على هذا الــــــــرابـــــط، ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب.

- النقر على "بدء التسجيل" بعد الاطلاع على التعليمات والشروط.

-إكمال عملية التسجيل عبر اختيار فئة الجائزة.

- التأكد من تسليم المشاركة لتطلع عليها لجنة التحكيم.

- وأخيرًا متابعة حالة المشاركة عبر الاشتراك بالنشرة البريدية للجائزة من إعدادات الحساب.


الكفاءات الإعلامية

وأوضحت أمانة الجائزة، أنه سيتم استقبال الاقتراحات والاستفسارات المتعلقة بالمشاركة في الجائزة على مدار الساعة عبر البريد الإلكتروني [email protected].

وبينت أن الجائزة تهدف إلى تكريم المتميزين من رواد الإعلام، وتشجيع الأعمال المهنية والأكاديمية المتميزة في وسائل الإعلام، وتحفيز الكفاءات الإعلامية للتميز بأدائها الإعلامي، وتقدير الشخصيات التي أسهمت في مسيرة الإعلام السعودي، وتعزيز التجارب السعودية الرائدة في صناعة الإعلام والاتصال.

وأفادت الأمانة أن الجائزة تمنح لمنسوبي مؤسسات الإعلام أفراداً أو مجموعات، وممثلي الفرق الإعلامية أو ممثلي المؤسسات، ومنسوبي كليات وأقسام الإعلام في الجامعات السعودية أفراداً أو مجموعات، والشخصيات الإعلامية المرشحة من قبل الهيئة الاستشارية في المنتدى.

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