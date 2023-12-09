غدًا.. فتح باب التسجيل في جوائز المنتدى السعودي للإعلام

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أعلنت أمانة جائزة المنتدى السعودي للإعلام، عن فتح باب التسجيل والمنافسة غدًا إلكترونيًا على جوائز المنتدى، وفق خطوات ميسرة.



وقالت الأمانة، إن التسجيل في الجائزة متاح من الغد 10 ديسمبر وحتى 7 يناير 2024، من خلال مجموعة من الخطوات كالآتي: اضافة اعلان





خطوات التسجيل



الكفاءات الإعلامية

