"تعليم الرياض" يُنهي استعداداته لاستقبال الطلاب لتأدية اختبارات الفصل الأول

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أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض كافة استعداداتها لتأدية أكثر من 900 ألف طالب وطالبة غداً الأحد اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 1445هـ .
تهيئة القاعات واللجان وأكملت المدارس ومكاتب التعليم والإدارات المعنية تهيئة القاعات الخاصة ولجان الاختبارات والخطط التشغيلية لعمل اللجان في المدارس.
وثمّن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، الدور الكبير للأسرة شريك النجاح لما تبذله من جهود في الرعاية والاهتمام والمتابعة للأبناء خلال العام الدراسي كاملاً وخلال فترة الاختبارات بشكل خاص، متمنياً التوفيق والنجاح لكل الطلاب والطالبات.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن الاختبارات ستنطلق الساعة السابعة صباحاً في جميع المدارس بمراحلها المختلفة ، مؤكدا أن الإدارة أصدرت عدداً من التوجيهات من خلال نشر رسائل توعوية وتقديم الاستشارات النفسية والتربوية للطلبة وأولياء الأمور المرتبطة بالاختبارات، مشيراً إلى أن قيادات الإدارة ومشرفيها ومشرفاتها سيشاركون زملاءهم في المدارس متابعة سير وأداء الاختبارات ميدانياً من خلال الزيارات الإشرافية الخاصة بالاختبارات.