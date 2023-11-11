عاجل.. توقعات طقس اليوم: صواعق رعدية وضباب وجريان للسيول على هذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.





أمطار رعدية على مكة والمدينة:

صواعق رعدية على جازان:

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وتشمل الحالة أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة قد تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل الى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة.ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر, وحالة البحر خفيف الموج.أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.