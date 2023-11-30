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الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبدأ تطبيق المرحلة الأولى من توثيق عقود توطين التشغيل والصيانة إلكترونيًا

الموارد البشرية
الموارد البشرية
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تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم غدٍ الجمعة (1 ديسمبر 2023) تطبيق المرحلة الأولى من قرار اعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة "قوى"، حيث تشمل هذه المرحلة تطبيق القرار على المنشآت العملاقة.اضافة اعلان

الرحلة الثانية من القرار
فيما ستشمل المرحلة الثانية من القرار، المنشآت الكبيرة ابتداءً من 1 يونيو 2024، وستنطلق المرحلة الثالثة في 1 ديسمبر 2024 وتشمل جميع أحجام المنشآت الأخرى.
ويهدف القرار، إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة في تلك العقود، وكذلك دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.
وسيطبق على المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والشركات التي تسهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51%، ويشمل عقود التشغيل والصيانة، نظافة المدن، تشغيل وصيانة الطرق، الإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، ويُلزم القرار المنشآت التي لديها عقود تشغيل وصيانة مع الجهات العامة، برفع بيانات هذه العقود على منصة "قوى" الإلكترونية من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.
وكان معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر في يوليو الماضي، قرارًا وزاريًا باعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة "قوى".

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