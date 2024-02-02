"عنصرية وبغض للإسلام" هدم مسجد عمره 6 قرون في الهند

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بعنصرية مقيتة وكراهية للإسلام والمسلمين، أقدمت السلطات الهندية على هدم مسجد عمره 600 سنة.





هدم مسجد بالهند عمره 600 عام:

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وفي التفاصيل المؤلمة، فقد أقدمت السلطات الهندية على هدم مسجد بالجرافات في العاصمة الهندية يعود تاريخه إلى قرون، في إطار عملية تهدف لإزالة المباني "غير القانونية"، بحسب مزاعمها.ونقلت وسائل إعلام عن القائمين على مسجد أخونجي في نيودلهي، إن "عمره حوالي 600 عام، وكان يعيش فيه 22 طالبا مسجلين في مدرسة داخلية.وكان قد تم هدم المسجد الثلاثاء الماضي في غابة بـ "مهرولي"، وهو حي ثري تنتشر فيه مستوطنات أثرية عمرها قرون كانت قائمة في الفترة التي سبقت قيام دلهي الحديثة.من جانبه أوضح عضو لجنة إدارة المسجد محمد ظفار أن المسجد لم يتلق أي إشعار مسبق قبل تنفيذ عملية الهدم ليلا.وأضاف ظفار، أنه لم يُسمح لأحد بإخراج نسخ من القرآن أو مواد أخرى من داخل المسجد قبل هدمه.يذكر أنه منذ أن تولى رئيس الوزراء ناريندرا مودي منصبه في عام 2014، شهدت الهند اندلاع أعمال عنف عديدة بين الأغلبية الهندوسية والأقلية المسلمة التي يبلغ تعدادها 200 مليون نسمة.