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عقوبة كبيرة ضد أصحابها.. تحذير من الدعاوى الكيدية والباطلة

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أمارة منطقة مكة المكرمة
أ أ
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حذرت إمارة منطقة مكة المكرمة اليوم الثلاثاء، من الدعاوى الكيدية والباطلة.

خطورة الدعاوى الكيدية والباطلةاضافة اعلان

ونشرت على حسابها في منصة "إكس"، أن كل من ثبت تقديمه ضد شخص بصفته الوظيفية أو الشخصية بدعاوى باطلة او غيرصحيحة، سوف يتم اتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الرادعة.

الدعاوى الكيدية والباطلة

وأكدت على ان من يفعل ذلك سوف يتم بحقه تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم "94" في 25/4/1406هـ، المتعلق بالشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة.

وأضافت أنه سيتم إحالة كل من يقدم على هذه الخطوة إلى النيابة، وأنه بإمكان المدعى عليه التقدم ضده لقاء "الحق الخاص" بصحيفة دعوى أمام المحكمة المختصة، وذلك وفقًا للمادة "41" من نظام المرافعات الشرعية.


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