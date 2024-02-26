الإثنين، 16 شعبان 1445 ، 26 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

5 مزايا لتطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.. رابط وطريقة التحميل

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وزارة الموارد البشرية
أ أ
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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أهم مزايا تطبيق الوزارة للحصول على تجربة رقمية آمنة.
وقالت الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: "خدماتك في تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تمكنك من الحصول على تجربة رقمية آمنة".اضافة اعلان

مزايا تطبيق وزارة الموارد البشرية

- خدمات إلكترونية وحلول ذكية ذات كفاءة وجودة.
- الشمولية في تلبية احتياجات مختلف الفئات العمرية وذوي الإعاقة.
- الرضا عن الخدمات وتحقيق كفاءة الإنفاق.
- توفر واجهات بصرية ووظيفية موحدة.
- التكامل والتمكين في توحيد الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد.
- المشاركة في صناعة الأثر في المجتمع.
- الحصول على تجربة مثلى في الوصول والاستجابة من خلال قنوات التواصل.

تحميل تطبيق وزارة الموارد البشرية

وأشارت وزارة الموارد البشرية، إلى أنه يمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي :  "اضغط هنا".
ويتيح التطبيق خدمات للمواطنين والموظفين على النحو الموضح كما يلي:
• خدمات للمواطنين:
- مخالفات العمل 
- الإبلاغ عن المتعففين
- الإبلاغ عن العنف الأسري
- التسوية الودية
• خدمات الموظفين
- تقديم تظلم
- استعراض بيانات وتارخ التوظيف الخاص بك
- تتبع إجازاتك المرضية
- استعراض المؤهلات العلمية 
- بيانات رخصة العمل للمقيم
- تحديث بيانات الموظف الحكومي 
- حاسبة الرواتب والبدلات للموظف الحكومي 

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