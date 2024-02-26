5 مزايا لتطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.. رابط وطريقة التحميل

أعلنت وزارة الموارد
البشرية والتنمية الاجتماعية عن أهم مزايا تطبيق الوزارة للحصول على تجربة رقمية
آمنة.
وقالت الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: "خدماتك في تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تمكنك من الحصول على تجربة رقمية آمنة".
مزايا تطبيق وزارة
الموارد البشرية- خدمات إلكترونية
وحلول ذكية ذات كفاءة وجودة.
- الشمولية في تلبية احتياجات مختلف الفئات العمرية وذوي الإعاقة.
- الرضا عن الخدمات وتحقيق كفاءة الإنفاق.
- توفر واجهات بصرية ووظيفية موحدة.
- التكامل والتمكين في توحيد الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد.
- المشاركة في صناعة الأثر في المجتمع.
- الحصول على تجربة مثلى في الوصول والاستجابة من خلال قنوات التواصل.
تحميل تطبيق وزارة الموارد البشريةوأشارت وزارة الموارد البشرية، إلى أنه يمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي : "اضغط هنا".
ويتيح التطبيق خدمات للمواطنين والموظفين على النحو الموضح كما يلي:
• خدمات للمواطنين:
- مخالفات العمل
- الإبلاغ عن المتعففين
- الإبلاغ عن العنف الأسري
- التسوية الودية
• خدمات الموظفين
- تقديم تظلم
- استعراض بيانات وتارخ التوظيف الخاص بك
- تتبع إجازاتك المرضية
- استعراض المؤهلات العلمية
- بيانات رخصة العمل للمقيم
- تحديث بيانات الموظف الحكومي
- حاسبة الرواتب والبدلات للموظف الحكومي
تطبيق #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية، يوفر لك العديد من خدمات الوزارة لتحظى بتجربة مستفيد ميسرة.— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) February 25, 2024
🔗|| للتحميل:https://t.co/kxqxzT5w0G pic.twitter.com/4C19wNga5w