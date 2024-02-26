5 مزايا لتطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.. رابط وطريقة التحميل

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أهم مزايا تطبيق الوزارة للحصول على تجربة رقمية آمنة.

وقالت الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: "خدماتك في تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تمكنك من الحصول على تجربة رقمية آمنة".



مزايا تطبيق وزارة الموارد البشرية



تحميل تطبيق وزارة الموارد البشرية



تطبيق #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية، يوفر لك العديد من خدمات الوزارة لتحظى بتجربة مستفيد ميسرة.



🔗|| للتحميل:https://t.co/kxqxzT5w0G pic.twitter.com/4C19wNga5w — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) February 25, 2024