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"التجارة" تحذر من المحتالين: هذه وسائلهم للإيقاع بالضحايا

وزارة التجارة...
وزارة التجارة
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حذرت وزارة التجارة من "مواقع وهمية" وأشخاص قالت إنهم ينتحلون صفنتها مستغلين محركات البحث ويدّعون من خلالها استقبال بلاغات المستهلكين.
وشددت الوزارة على أنها تقدم خدماتها وتستقبل البلاغات فقط، من خلال القنوات المعتمدة لديها وهي: الرقم الموحد للوزارة (1900)، وتطبيق "بلاغ تجاري" (من هنا).اضافة اعلان
ودأبت الوزارة على إطلاق مثل هذه التحذيرات من وقت لآخر. 

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