عاجل.. بدء سريان خدمة التأمين  على عقود العمالة المنزلية الجديدة.. غداً (التفاصيل كاملة)

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه سيتم من يوم غد الخميس 1 فبراير 2024م بدء سريان"خدمة التأمين" على عقود العمالة المنزلية الجديدة عبر منصة مساند .

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خدمة التأمين" على عقود العمالة المنزلية:

تعويض صاحب العمل والعامل



تطوير قطاع الاستقدام وحماية حقوق



🗓️غداً الخميس 1 فبراير 2024م

بدء سريان"خدمة التأمين" على عقود العمالة المنزلية الجديدة عبر منصة #مساند



#استقدامك_اضمن https://t.co/Vzdd2fiyGY pic.twitter.com/6VHUQIgKHz — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) January 31, 2024

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إطلاق "خدمة التأمين" على عقود العمالة المنزلية لأول سنتين للعمالة المنزلية الجديدة عبر منصة مساند.وقالت الوزارة، في بيان لها: "حفظاً لحقوق أطراف العلاقة العمالية، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية " للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند".وأشارت إلى أنه اعتباراً من 1 فبراير 2024م ستكون خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختياراً لصاحب العمل.علماً بأن الخدمة متاحة حالياً لعملاء مساند حيث قد سبق أطلقتها الوزارة اختياراً لعملائها منذ مطلع عام 2023م، وقد بلغ عدد العملاء الذين اختاروا هذه الخدمة أكثر من (175) ألف عميل وقد لاقت الخدمة تفاعلا واصداء ايجابية من العملاء وأطراف العلاقة التعاقدية.وتتيح خدمة التأمين تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات ابتداءً من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل، كما تسهم خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل مثل تعويضه عن نفقات استقدام في حال التغيب او الهروب أو الوفاة أو عجز العامل عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء عمله.هذا إضافة إلى تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي.كما تضمن الخدمة حفظ حقوق العامل المنزلي مثل تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث ( لا سمح الله) ، وتعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم ( لا سمح الله).وتأتي خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية تماشيًا مع جهود الوزارة الساعية لتطوير قطاع الاستقدام وحماية حقوق العامل المنزلي وصاحب العمل، حيث أطلقت الوزارة في وقت سابق برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية، لحفظ حقوق أجور العمالة المنزلية في المملكة، وبرنامج العقد الموحد في استقدام العمالة المنزلية ينص على وجود عقد موحد ملزم لطرفي العقد يحفظ الحقوق التعاقدية ويحدد الالتزامات على الطرفين.بالإضافة إلى تحديد سقف أعلى لاستقدام العمالة المنزلية لعدد من الدول، والعديد من الاتفاقيات المشتركة.يذكر أنّ وزارةَ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أنشأت منصةَ "مساند" كأحد المبادرات لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة، حيث توفر المنصة خدمات متعددة لتحسين وتسهيل رحلة الاستقدام، وحلّ الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف التعاقد، إضافةً إلى ضمان حقوقهم.