الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

عثرت على مفاجأة.. بلدية الأحساء تُباغت معمل حلويات مخالف

F9HchDhWQAAc00n
المضبوطات
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلنت أمانة الأحساء، أنها ضبطت معمل للحلويات والكيك في حالة مخالفة للعديد من الاشتراطات الصحية.

مصادرة 279 كيلو من المواد غير صالحةاضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس" إن مراقبي “إدارة الرقابة البلدية – بلدية الهفوف” بمساندة شرطة الأحساء ومكتب العمل، تمكنوا من مصادرة 279 كيلو من المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتطبيق الإجراءات بحسب لائحة الجزاءات البلدية.



أبرز المخالفات التي تم ضبطها بالهفوف
وأكدت أنه تم تسجيل أبرز المخالفات الجسيمة منها، تواجد حشرات داخل المنشأة وملامستها للأغذية، وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، واستخدام مواد مجهولة المصدر، وتدني مستوى النظافة العامة داخل المنشأة والعمالة، ووجود صدأ في بعض الأواني المستخدمة.
كما تم رصد فتحات للصرف الصحي غير مغلقة بإحكام، ورصد عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين.


جولات رقابية مستمرة
في حين شددت أمانة الأحساء على مواصلة الجهود الرقابية الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومنافذ تقديم الأطعمة والأنشطة التجارية والمهنية، تعزيزاً للدور الحيوي للقطاع البلدي.


اقرأ أيضا

F9H27C4XUAAxWaO
4:17 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

عاجل.. أمين الرياض يتخذ 13 قرارًا بشأن هؤلاء

برنامج سكني
3:44 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

تنبيه من "سكني" حول التنازل عن المنتجات بين الأقارب

الفوركس غير المرخص تنتحل أسماء
3:14 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

الأمن العام: جهات الفوركس غير المرخص تنتحل أسماء شخصيات معروفة للاحتيال

هدف
3:13 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

رفع نسبة الدعم المالي لـ 160 مهنة في منتج دعم التوظيف

اقرأ أيضا

الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نحن "بدو" ونفخر بذلك (فيديو)

وزير الاستثمار: سنجعل الشرق الأوسط أوروبا الجديدة

بشرى لمستفيدي الضمان الاجتماعي بخصوص رسوم النقل المدرسي

أخبار السعودية.. رخص المركبات وفق استهلاك الوقود واستحقاق حساب المواطن

إدانة ٦ مواطنين ووافد بجريمة غسل أموال بأكثر من مليار ريال

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

7896 8:03 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

الموعد والأسباب.. إغلاق شارع الملك عبدالعزيز في القطيف

F8tSvNHWsAA52Wa 11:40 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

حريق في مستودع بحي الخالدية في الدمام.. والدفاع المدني يتحرك

رياح مثيرة للأتربة والغبار 9:17 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

"الأرصاد" يُحذر من أتربة مثارة على مكة والشرقية لـ 6 مساءً

2023-10-06_01-07-07 1:02 ص الجمعة، 06 أكتوبر 2023

فيديو متداول لشخص يعتدي على عامل محطة وقود.. وبيان عاجل من شرطة الشرقية

اقرأ أيضا

وزير الطاقة1
1:20 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

وزير الطاقة: المملكة تسعى إلى أن تكون نموذجا في الاقتصاد الدائري الكربوني

2169638
1:07 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

حادث مروع.. وفاة 3 مؤذنين وإصابة آخرين على طريق "كرا – الباحة"

أمطار غزيرة على عسير
11:58 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

منها مكة.. “الأرصاد” يُحذر بالإنذار الأحمر من أمطار على هذه المناطق

الوقود
11:02 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

10 معلومات عن المقابل المادي لإصدار وتجديد رخص المركبات بحسب استهلاك الوقود

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

F9H27C4XUAAxWaO
4:17 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

عاجل.. أمين الرياض يتخذ 13 قرارًا بشأن هؤلاء

أمطار غزيرة
3:57 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

الموعد والمناطق.. حالة مطرية متوقعة على أجواء المملكة

عقارات
3:57 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

خلال 15 عامًا.. ارتفاع أسعار العقارات في جدة بـ 581%

62-142409-saudi-tadawul-preparing-list-shares-main-market_700x400
3:00 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

عاجل.. "تداول" تطرح وظائف براتب 14 ألف ريال

اعصار تيج
2:18 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

بيان عاجل من "الأرصاد" بشأن تأثير إعصار "تيج" على المملكة

حساب المواطن
1:37 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

حساب المواطن يكشف أسباب "نقص" قيمة الدعم لبعض المستفيدين