عثرت على مفاجأة.. بلدية الأحساء تُباغت معمل حلويات مخالف

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أعلنت أمانة الأحساء، أنها ضبطت معمل للحلويات والكيك في حالة مخالفة للعديد من الاشتراطات الصحية.





مصادرة 279 كيلو من المواد غير صالحة اضافة اعلان



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس" إن مراقبي “إدارة الرقابة البلدية – بلدية الهفوف” بمساندة شرطة الأحساء ومكتب العمل، تمكنوا من مصادرة 279 كيلو من المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتطبيق الإجراءات بحسب لائحة الجزاءات البلدية.أبرز المخالفات التي تم ضبطها بالهفوفوأكدت أنه تم تسجيل أبرز المخالفات الجسيمة منها، تواجد حشرات داخل المنشأة وملامستها للأغذية، وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، واستخدام مواد مجهولة المصدر، وتدني مستوى النظافة العامة داخل المنشأة والعمالة، ووجود صدأ في بعض الأواني المستخدمة.كما تم رصد فتحات للصرف الصحي غير مغلقة بإحكام، ورصد عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين.جولات رقابية مستمرةفي حين شددت أمانة الأحساء على مواصلة الجهود الرقابية الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومنافذ تقديم الأطعمة والأنشطة التجارية والمهنية، تعزيزاً للدور الحيوي للقطاع البلدي.