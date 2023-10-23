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الموعد والأسباب.. إغلاق شارع الملك عبدالعزيز في القطيف

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إغلاق شارع الملك عبدالعزيز في القطيف
أ أ
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أعلنت بلدية محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، عن بدء المرحلة الثانية من إغلاق شارع الملك عبد العزيز.

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تحسين البنية التحتية في المنطقة

وأوضحت أن إصلاح الطريق يأتي حفاظًا على سلامة المارة وتحسين البنية التحتية في المنطقة.


المرحلة الثانية من إغلاق شارع الملك عبد العزيز

وبينت أنه في خطوة مهمة لتعزيز الأمان وتحسين البيئة، ستشمل المرحلة الثانية من إغلاق شارع الملك عبد العزيز مدخل تقاطع بدر وتمتد حتى تقاطع شارع 5 “مقبرة المعلاة”.


ضمان سلامة المارة

وأكدت أن هذا القرار يهدف إلى تحسين وتجديد البنية التحتية للمنطقة، وضمان سلامة المارة وسهولة الحركة المرورية.

تحسين جودة الحياة للمجتمع المحلي

وأضافت أنه من المتوقع أن يسهم الإغلاق في تحسين جودة الحياة للمجتمع المحلي وتعزيز الراحة والأمان للجميع.


وأشارت إلى أن هذه الخطوة في إطار جهود البلدية لتوفير بيئة مريحة وآمنة لسكان المحافظة، وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

الامتناع عن استخدام شارع الملك عبد العزيز

وتهيب بلدية محافظة القطيف بالجميع التعاون والامتناع عن استخدام شارع الملك عبد العزيز خلال فترة الإغلاق المحددة.

اتخاذ طرق بديلة أثناء فترة الإغلاق

وقالت إنه نتيجة لذلك، يتوجب على السكان المحليين والزوار اتخاذ طرق بديلة أثناء فترة الإغلاق، والتعاون مع الجهات المعنية لضمان سلامتهم وراحتهم أثناء تنقلهم في المنطقة.

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