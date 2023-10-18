الأربعاء، 03 ربيع الثاني 1445 ، 18 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

حريق في مستودع بحي الخالدية في الدمام.. والدفاع المدني يتحرك

F8tSvNHWsAA52Wa
إخماد حريق بالدمام
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن إدارة مدني محافظة الدمام بالمنطقة الشرقية تحركت لإخماد حريق شب في أحد المستودعات.اضافة اعلان


الحريق لم يسفر عن أية إصابات

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن فرق الإنقاذ تحركت مسرعة وتمكنت من إخماد حريق شب في مستودع بحي الخالدية في الدمام دون وقوع أية إصابات.

4 فوائد لوجود كاشف الدخان في المنازل

في الوقت نفسه، أكدت المديرية أهمية وجود كاشف الدخان في المنازل، ودوره في حماية الإنسان والمحافظة على الممتلكات.
وبينت أن وجود كاشف الدخان يعمل على تفادي وقوع أي حادث - لا قدر الله -، وتعجيل عمليات الإخلاء.



وتكمن أهمية كاشف الدخان في العديد من العلامات والإشارات المهمة التي تعمل على تفادي حوادث الحريق منها:
1ـ التنبيه بوجود حريق في المبنى بوقت مبكر،
2ـ تسهيل اكتشاف موقع الدخان، والمساعدة على سرعة مكافحة الحريق،
3ـ إصدار أصوات مرتفعة توقظ النائم،
4ـ يعمل على تحسس الدخان والإنذار بوقوع الحريق من خلال إصدار أصوات مسموعة تتضمن إشارة تنبيه لسكان المنازل والعاملين في المنشآت.

اقرأ أيضا

منصة سكني
11:45 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

فوز منصتا "سكني وبلدي" بجائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي

هيئة-تقويم-التعليم-والتدريب
10:56 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

"تقويم التعليم": تحدد 4 مستويات لتصنيف أداء المدارس

درجات الحرارة
10:16 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

أعلاها 39.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم

أهم 10
9:56 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الأمراض المعدية بالمدارس وعشرات الشهداء في قصف صهيوني جديد

اقرأ أيضا

حتى هذا الموعد.. "الأرصاد" يُحذر من أتربة مثارة على الجوف

"البلدية": خطة لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية

لـ 48 ساعة.. "الحصيني" يُحذر من منخفض جوي مداري على أجواء المملكة

ضباب على الشرقية.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على 4 مناطق

توجيه من المجلس الأعلى للقضاء بشأن قضايا التستر التجاري

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أمطار المملكة 4:50 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل للدفاع المدني من هطول الأمطار على معظم المناطق

مواقيت الصلاة 12:16 ص السبت، 23 سبتمبر 2023

السبت 8 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

درجات الحرارة 9:32 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

أعلاها 44.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

درجات الحرارة 10:25 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

مكة تتصدر بـ 46.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

اقرأ أيضا

أمطار غزيرة
1:36 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

تحذير من الأرصاد لأهالي مكة والجوف: أمطار وأتربة تستمر لساعات

فيديو
12:53 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

شرطة الرياض توضح تفاصيل ظهور شخص في محتوى مرئي يدعي وجود خلاف مع آخر

مواقيت الصلاة
12:17 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

الأربعاء 3 ربيع الآخر .. 12 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب بمكة المكرمة

WhatsApp Image 2023-10-18 at 12.00.15 AM
12:02 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

وصول رئيس وزراء سنغافورة إلى المملكة لحضور "قمة الرياض"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

سكني
11:56 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

سكني يكشف عن شرط تأجير المسكن المدعوم

سكن العمالة
11:09 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 8 خطوات لإثبات سكن العمالة

الشؤون البلدية
11:03 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

اعرف مقدار الغرامة.. الأسئلة الشائعة حول جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث

حساب المواطن
10:02 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

خطوة بخطوة.. كيفية إضافة تابع جديد إلى حساب المواطن

أهم 10
9:56 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الأمراض المعدية بالمدارس وعشرات الشهداء في قصف صهيوني جديد

اخطاء النوم
9:49 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

كيف تتخلص من الشعور بالضيق صباحًا في بعض الأيام؟