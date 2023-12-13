"مدني الدمام" يخمد حريقا في مستودع دون تسجيل إصابات (صور)

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أخمد الدفاع المدني بالدمام حريقا في مستودع، فيما لا تزال أعمال التبريد مستمرة.





لا توجد إصابات في الحادث:



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حريق في جدة:



تلقي الرعاية الطبية



وحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن، فإنه لم يتم تسجيل أية إصابات جراء الحادث.في وقت سابق، أنقذ الدفاع المدني في جدة ٣ أشخاص إثر حريق في شقة سكنية بحي البوادي.وأوضح أنه تم نقلهم بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.ونفذت المديرية العامة للدفاع المدني (2,198,839) عملية عبر (12) خدمة مقدمة لـ (761,681) منشأة في بوابة سلامة الإلكترونية لخدمة المستثمرين في القطاع الخاص حتى عام 2023م.حوكمة إجراءات الترخيصوأثمرت حوكمة إجراءات التراخيص في المديرية تسهيل الإجراءات على المستثمرين في القطاع الخاص وتوحيدها وتطوير الأداء وتوفير الوقت والجهد عليهم والاستفادة من الموارد وتحقيق كفاءة الإنفاق، دون الحاجة إلى زيارة مقار الدفاع المدني.