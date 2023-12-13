الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

متحدث "أبشر": 360 ألف عملية يقدمها البرنامج يوميا لخدمة 27 مليون مستخدم

ابشر - متحدث ابشر التحول الرقمي
متحدث أبشر - طارق الحميد
أ أ
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قال متحدث "أبشر" طارق الحميد إن أكثر من 360 ألف عملية يقدمها البرنامج يوميا عن بعد.

عدد مستخدمي أبشر:


وأوضح أن عدد مستخدمي "أبشر" بلغ أكثر من 27 مليون مستخدم يستفيدون أكثر من 400 خدمة.اضافة اعلان

وأشار إلى أن هناك 360 ألف عميل يتم خدمتهم بشكل يومي دون الحضور إلى مقرات العمل.

في وقت سابق، أكدت منصة أبشر أنه يتم تحديث مواعيد تقييم المرور تلقائياً، وفي حالة وجود أي مشكلة فنية يمكن تكرار المحاولة في وقت آخر.

مواعيد تقييم المرور


جاء ذلك في رد من أبشر على سؤال مستفيد قال فيه: "السلام عليكم .. من يوم الخميس الماضي وأنا أخل أبحث عن مواعيد تقييم المرور لإصدار رخصة في الرياض؟ فمتى تتوفر المواعيد؟

وأجابت منصة أبشر، بقولها: "وعليكم السلام .. يتم تحديث المواعيد تلقائياً يرجى المحاولة لاحقاً، وللمزيد من التفاصيل يرجى التواصل مع الزملاء في المرور".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية توفير خدمة تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا عبر منصة أبشر، دون الحاجة للذهاب إلى إحدى المقرات التابعة للوزارة.

طريقة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر

يمكنك تعديل المؤهل الدراسي الخاص بك عبر منصة أبشر عن طريق الخطوات التالية:
ـ قم بالدخول مباشرًا إلى منصة أبشر.
ـ اضغط على أبشر أفراد.
ـ قم بالدخول إلى حسابك الشخصي في منصة أبشر الإلكترونية.
ـ اضغط على “الخدمات الإلكترونية”.
ـ اضغط على “الأحوال المدنية”، ثم اختر منها “مركز الوسائل والطلبات للأحوال المدنية”.
ـ قم بقراءة التعليمات، ثم اضغط على طلب جديد.
ـ قم بتحديد المنطقة الخاصة بك.
ـ من قائمة الخدمات اختر “خدمات السجل المدني”.
ـ اضغط على “قائمة الخدمات الفرعية”.
ـ ثم اختر منها “خدمة تعديل المؤهل الدراسي”.
ـ قم بكتابة وصف الخدمة، ثم قم برفع الأوراق والمستندات المطلوبة.






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