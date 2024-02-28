عاجل.. 50 ساعة وينتهي الشتاء.. كيف تحمي نفسك من أضرار التقلبات الجوية؟

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في الوقت الذي كشف فيه المركز الوطني للأرصاد أن أقل من 50 ساعة فقط تفصلنا عن نهاية فصل الشتاء، بدأ الحديث عن أضرار التقلبات الجوية التي تحدث عادة بين الفصول المتعاقبة.





كيف تحمي نفسك من أضرار التقلبات الجوية؟



1 – متابعة أخبار الطقس من مصادر رسمية



2 - نظام غذائي



3 - قسط من الراحة



4 - تقوية المناعة بممارسة الرياضة



5 – شرب الماء



وحذر الخبراء من التسرع في تخفيف الملابس خاصة وأن فصل الشتاء لم ينته بعد، وأن التقلبات الجوية تحدث في مثل هذا التوقيت من كل عام.وحسب" healthshots"، فإن هناك بعض التدابير الواجب اتباعها للوقاية من المشاكل الصحية الشائعة بسبب التقلبات الجوية، وذلك على النحو التالي:وذلك من خلال المتابعة المستمرة لكل ما يصدر عن أخبار الطقس والأرصاد من مصادر رسمية موثوقة.ويساعد التزام الإنسان بنظام غذائي صحى متوازن في الوقاية من التقلبات الجوية.كما يُعتبر الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة والسيطرة على التوتر، مؤثر في التعامل مع الأمراض الموسمية بشكل أفضل.فيما يقوي التمرين المنتظم جهاز المناعة ويمنع الالتهابات الفيروسية ويحمى من أمراض عديدة منتشرة في التقلبات الجوية.يعد تناول الماء حتى 2.5 لتر أمرًا ضروريًا للبالغين مع التقلبات الجوية والطقس البارد.