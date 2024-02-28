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عاجل.. 50 ساعة وينتهي الشتاء.. كيف تحمي نفسك من أضرار التقلبات الجوية؟

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التقلبات الجوية
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في الوقت الذي كشف فيه المركز الوطني للأرصاد أن أقل من 50 ساعة فقط تفصلنا عن نهاية فصل الشتاء، بدأ الحديث عن أضرار التقلبات الجوية التي تحدث عادة بين الفصول المتعاقبة.اضافة اعلان

كيف تحمي نفسك من أضرار التقلبات الجوية؟

وحذر الخبراء من التسرع في تخفيف الملابس خاصة وأن فصل الشتاء لم ينته بعد، وأن التقلبات الجوية تحدث في مثل هذا التوقيت من كل عام.
وحسب" healthshots"، فإن هناك بعض التدابير الواجب اتباعها للوقاية من المشاكل الصحية الشائعة بسبب التقلبات الجوية، وذلك على النحو التالي:

1 – متابعة أخبار الطقس من مصادر رسمية

وذلك من خلال المتابعة المستمرة لكل ما يصدر عن أخبار الطقس والأرصاد من مصادر رسمية موثوقة.

2 - نظام غذائي

ويساعد التزام الإنسان بنظام غذائي صحى متوازن في الوقاية من التقلبات الجوية.

3 - قسط من الراحة

كما يُعتبر الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة والسيطرة على التوتر، مؤثر في التعامل مع الأمراض الموسمية بشكل أفضل.

4 - تقوية المناعة بممارسة الرياضة

فيما يقوي التمرين المنتظم جهاز المناعة ويمنع الالتهابات الفيروسية ويحمى من أمراض عديدة منتشرة في التقلبات الجوية.

5 – شرب الماء

يعد تناول الماء حتى 2.5 لتر أمرًا ضروريًا للبالغين مع التقلبات الجوية والطقس البارد.

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