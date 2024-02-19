آثار التقلبات الجوية.. شاهد ماذا حدث عند احتماء الناس بالشجر من برد الرياض؟

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر آثار التقلبات الجوية والأمطار والبرد على سكان محافظة شقراء بمنطقة الرياض.





تقلبات جوية ورياح وبرد في شقراء بالرياض





صلوا على رسول الله

في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة

مقاطع من الحالة الجوية الممطرة #لموسم_١٤٤٥هـ



ذهبوا الى الشجرة ليحتموا من حبات البرد وطاحت الشجرة عليهم

من آثار السحب الرعدية القوية يوم… اكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفارصلوا على رسول اللهفي السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعةمقاطع من الحالة الجوية الممطرة #الثامنة ذهبوا الى الشجرة ليحتموا من حبات البرد وطاحت الشجرة عليهممن آثار السحب الرعدية القوية يوم… pic.twitter.com/7tLZGPuDW4 February 19, 2024

تساقط الصقيع والبرد بروضة الخفس بالرياض



أمطار خفيفة ورياح نشطة وتكوّن الضباب



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



وحسب الفيديو المتداول، فقد ذهب بعض سكان شقراء للاحتماء في شجرة من حبات الرياح والبرد، ولكن تفاجئوا بسقوط الشجرة على رؤوسهم.وبين المقطع آثار السحب الرعدية القوية المستمرة منذ يوم الجمعة قرب القصب التابعة لمحافظة شقرا بمنطقة الرياض.يأتي هذا مع تداول مقاطع أظهرت تساقط كميات من البرد والصقيع على روضة الخفس شمال العاصمة الرياض مع تقلبات وأجواء باردة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.