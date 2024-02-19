آثار التقلبات الجوية.. شاهد ماذا حدث عند احتماء الناس بالشجر من برد الرياض؟

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تداول
رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر آثار التقلبات الجوية والأمطار والبرد على
سكان محافظة شقراء بمنطقة الرياض.
تقلبات
جوية ورياح وبرد في شقراء بالرياضوحسب
الفيديو المتداول، فقد ذهب بعض سكان شقراء للاحتماء في شجرة من حبات الرياح والبرد،
ولكن تفاجئوا بسقوط الشجرة على رؤوسهم.
وبين المقطع آثار السحب الرعدية القوية المستمرة منذ يوم الجمعة قرب القصب التابعة لمحافظة شقرا بمنطقة الرياض.
اكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار— عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) February 19, 2024
صلوا على رسول الله
في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة
مقاطع من الحالة الجوية الممطرة #الثامنة #لموسم_١٤٤٥هـ
ذهبوا الى الشجرة ليحتموا من حبات البرد وطاحت الشجرة عليهم
من آثار السحب الرعدية القوية يوم… pic.twitter.com/7tLZGPuDW4