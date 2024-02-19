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آثار التقلبات الجوية.. شاهد ماذا حدث عند احتماء الناس بالشجر من برد الرياض؟

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تقلبات جوية بالرياض
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر آثار التقلبات الجوية والأمطار والبرد على سكان محافظة شقراء بمنطقة الرياض.اضافة اعلان

تقلبات جوية ورياح وبرد في شقراء بالرياض

وحسب الفيديو المتداول، فقد ذهب بعض سكان شقراء للاحتماء في شجرة من حبات الرياح والبرد، ولكن تفاجئوا بسقوط الشجرة على رؤوسهم.
وبين المقطع آثار السحب الرعدية القوية المستمرة منذ يوم الجمعة قرب القصب التابعة لمحافظة شقرا بمنطقة الرياض.

تساقط الصقيع والبرد بروضة الخفس بالرياض

يأتي هذا مع تداول مقاطع أظهرت تساقط كميات من البرد والصقيع على روضة الخفس شمال العاصمة الرياض مع تقلبات وأجواء باردة.

أمطار خفيفة ورياح نشطة وتكوّن الضباب

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.


رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

 في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.

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