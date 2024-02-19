طقس الرياض.. شاهد الصقيع والبرد بروضة الخفس شمال العاصمة

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تزامنًا مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شهدت روضة الخفس تساقط حبات البرد مع الصقيع شمال العاصمة الرياض.





تساقط الصقيع والبرد بروضة الخفس بالرياض



أمطار خفيفة ورياح نشطة وتكوّن الضباب



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار





صلوا على رسول الله

في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة

مقاطع من الحالة الجوية الممطرة #لموسم_١٤٤٥هـ

اخطار الخفس شمال العاصمة الرياض

٦ شعبان ١٤٤٥هـ متداول منظر قليل الحدوث نشكر المصور على هذا… اكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفارصلوا على رسول اللهفي السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعةمقاطع من الحالة الجوية الممطرة #الثامنة اخطار الخفس شمال العاصمة الرياض٦ شعبان ١٤٤٥هـ متداول منظر قليل الحدوث نشكر المصور على هذا… pic.twitter.com/n3FePGY2HJ February 18, 2024

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كميات البرد والصقيع المتساقط على روضة الخفس شمال العاصمة الرياض مع تقلبات وأجواء باردة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.