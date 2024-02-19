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طقس الرياض.. شاهد الصقيع والبرد بروضة الخفس شمال العاصمة

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البرد والصقيع بروضة الخفس
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تزامنًا مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شهدت روضة الخفس تساقط حبات البرد مع الصقيع شمال العاصمة الرياض.اضافة اعلان

تساقط الصقيع والبرد بروضة الخفس بالرياض

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كميات البرد والصقيع المتساقط على روضة الخفس شمال العاصمة الرياض مع تقلبات وأجواء باردة.

أمطار خفيفة ورياح نشطة وتكوّن الضباب

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

 في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.


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