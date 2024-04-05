عاجل.. 4 مخالفات مرورية لن تخضع للتخفيض حال ارتكابها أثناء سريان القرار

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أكد العقيد منصور الشكرة، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، أن هناك 4 مخالفات لن تخضع لتخفيض المخالفات المرورية إن ارتكبت أثناء سريان القرار.



4 مخالفات لن تخضع للتخفيض



نص توجيه القيادة بتخفيض المخالفات



تخفض سداد غرامات مخالفات المرور



وتشمل المخالفات المرورية التي لن تخضع لتخفيض المخالفات المرورية إن ارتكبت أثناء سريان القرار بالتفصيل ما يلي:- التفحيط- القيادة تحت تأثير المسكر- تجاوز سرعة الطريق المحددة بـ 120 كلم فأقل بمقدار 50 كلم- تجاوز سرعة الطريق المحددة بـ 140 كلم بمقدار 30 كلموإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله، أعلنت وزارة الداخلية تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها قبل تاريخ 9 / 10 / 1445هـ الموافق 18 / 4 / 2024م، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).وأوضحت وزارة الداخلية أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر من بدء سريانه، سواء كان بسداد الغرامات دفعة واحدة أو بسداد غرامة كل مخالفة على حدة، وعدم ارتكاب المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.وأشارت الوزارة إلى أن المخالفات المرتكبة مع بدء سريان تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور، التي تتيح تخفيضًا للمخالفة الواحدة بنسبة (25%)، مع إقرار الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا.وأهابت وزارة الداخلية بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بقواعد السير لتحقيق متطلبات السلامة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات.