الإثنين، 13 جمادى الأولى 1445 ، 27 نوفمبر 2023

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عاجل.. 10 معلومات مهمة للطلاب والمعلمين عن الفصل الدراسي الثاني

الطلاب في المدارس
الطلاب عادوا للانتظام في مقاعد الدراسة
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شهد أمس الأحد عودة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم بالمملكة إلى مقاعد الدراسة، في بداية الفصل الدراسي الثاني.

وفيما يلي أهم المعلومات المعلمين والطلاب عن الفصل الدراسي الثاني:اضافة اعلان
-يمتد الفصل الدراسي الثاني لمدة 90 يومًا،من الأحد 10 / 5 / 1444هـ، إلى الخميس 10 / 8 / 1444هـ.

إجازات الفصل الدراسي

-يتخلل الفصل الدراسي، إجازات عدة، على النحو التالي:
أول إجازة مطولة بتاريخ 17/12/2023
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، ومدتها 10 أيام، ابتداء من 4/1/2024
إجازة نهاية أسبوع مطولة بتاريخ 28/1/2024
إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني 22/2/2024
-وصول الكتب الدراسية لجميع المدارس وتوزيعها على الطلاب والطالبات مع نهاية الفصل الدراسي الأول.

العمل بالتوقيت الشتوي

-شهدت بداية الفصل الدراسي الثاني، بدء العمل بالتوقيت الشتوي في جميع مدارس المملكة، ويتم الانتهاء من العمل بالتوقيت الشتوي ابتداءً من الـ6 من شوال 1445 الموافق الـ15 من إبريل 2024م. ويختلف وقت الاصطفاف الصباحي وموعد انطلاق الحصة الأولى من إدارة تعليمية إلى أخرى 
-وزارة التعليم شددت على أهمية تحقيق الانضباط المدرسي منذ اليوم الأول للدراسة، وتثبيت الغياب اليومي للطلاب والطالبات في نظام "نور" الإلكتروني، مع متابعة المتغيبين والتواصل مع أولياء أمورهم.

الغياب بدون عذر

-نبهت التعليمات الصادرة من إدارات التعليم على عدم الغياب عن المدرسة إلا بعذر ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حال الغياب دون عذر، على النحو التالي: 
الغياب 3 أيام- إنذار  
الغياب 5 أيام- إنذار ثاني  
الغياب 10 أيام- أخذ تعهد خطي على ولي الأمر
الغياب 15 يومًا- تحويل الملف من المدرسة إلى الرعاية الطلابية بإدارة التعليم
-إعلان جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني لكافة مراحل التعليم العام عبر قنوات عين ومنصة مدرستي
-لاصحة لما تردد عن إلغاء الفصل الدراسي الثالث لجميع المراحل وتحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.

3 مستجدات لدعم العملية التعليمية

-منصة مدرستي أتاحت 3 مستجدات لدعم العملية التعليمية، شملت رصد حضور وغياب الطلبة آليًا للحصص المتزامنة في المنصة، في خطوة تهدف لاستثمار الوقت والجهد.
ويمكن للمعلم تعديل حالة حضور الطلبة عند الحاجة، فضلاً عن تزويد غرفة المصادر بمحتوى إثرائي جديد في حساب الطالب بمحتوى رقمي يدعم العملية التعليمية ويعزز مصادر المعرفة المتنوعة في المنصة.
ويمكن للمعلم الاطلاع على محتوياتها، بالإضافة إلى نماذج من خطط الدروس الخاصة بالمقررات المسندة له.
- كما تمت إضافة جدول الاختبارات، الذي يمكن مديري المدارس من إنشاء الجداول في المنصة وإرسالها للطلاب والمعلمين.

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