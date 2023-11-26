"تعليم الرياض": 250 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 20 ألف معلم

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أعلن المتحدث باسم إدارة تعليم الرياض عبد السلام الثميري، أنه تم تنظيم 250 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 20 ألف معلم ومعلمة. اضافة اعلان





برامج تأهيل المعلمين بإدارات الرياض



"تعليم الرياض" يستقبل 1.2 مليون طالب



الاستعدادات بدأت مبكرًا



تكامل العلاقة بين الأسرة والمدرسة



وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن الإدارة العامة لمنطقة الرياض بدأت منذ فترة طويلة برامج تأهيل المعلمين، وخاصة قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني.وبين أن أكثر من ١.٢ مليون طالب وطالبة عادوا اليوم إلى مقاعد الدراسة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، لإكمال رحلتهم التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.وأضاف أن كافة المعلمين بدأوا اليوم بالاصطفاف الدراسي والطابور الصباحي بجدية ونشاط في جميع مدارس الرياض.وأشار إلى أن الاصطفاف الصباحي حسب الدوام الشتوي بدأ الساعة ٦.٤٥ صباحًا وبدأت الحصة الأولى الساعة ٧ صباحًا.وأكد اكتمال الاستعدادات والتجهيزات في المدارس ووصول الكتب الدراسية لجميع المدارس وتوزيعها على الطلاب والطالبات مع نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور نايف بن عابد الزارع، وبالتكامل مع الإدارات المعنية وفق خطة عمل منظمة، إضافة إلى تنفيذ عدد من برامج التوجيه الطلابي لتقديم الدعم المناسب للطلاب والطالبات ولأسرهم من الناحية النفسية والاجتماعية والتربوية.ولفت الثميري، إلى أهمية تعاون شركاء النجاح أولياء الأمور، بهدف تكامل العلاقة بين الأسرة والمدرسة وتظافر الجهود بما ينعكس على مستوى الطلاب والطالبات ويحسّن من نواتج التعلم.



