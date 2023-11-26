بهذه الجوائز.. جامعة حفر الباطن تُعلن عن إقامة مسابقة القرآن الكريم 1445هـ

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أعلنت عمادة شؤون الطلاب بجامعة حفر الباطن، اليوم الأحد، عن إقامة مسابقة القرآن الكريم للعام الجامعي 1445هـ.





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شروط المسابقة



جوائز المسابقة



موعد التصفيات وطريقة التسجيل

