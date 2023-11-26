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بهذه الجوائز.. جامعة حفر الباطن تُعلن عن إقامة مسابقة القرآن الكريم 1445هـ

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جامعة حفر الباطن
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أعلنت عمادة شؤون الطلاب بجامعة حفر الباطن، اليوم الأحد، عن إقامة مسابقة القرآن الكريم للعام الجامعي 1445هـ.

فروع المسابقةاضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن فروع المسابقة عبارة عن فرعين أساسيين، الفرع الأول 15 جزءًا، إضافة إلى 10 أجزاء بالفرع الثاني.

شروط المسابقة

1 – أن تكون المشاركة في فرع واحد من فروع المسابقة.
2 – أن يكون المتسابق من الطلبة المنتظمين في الدراسة بالجامعة.

جوائز المسابقة

الفرع الأول:
المركز الأول 1500 ريال.
المركز الثاني 900 ريال.
الفرع الثاني:
المركز الأول 1000 ريال.
المركز الثاني 700 ريال.

موعد التصفيات وطريقة التسجيل


وبينت الجامعة، أن تصفيات المسابقة تقام في الأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1445هـ، وأن التسجيل في المسابقة يبدأ يوم الأحد 12/5/1445هـ لمدة أسبوع، من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).



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