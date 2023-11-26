10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. موعد إيداع الدعم السكني و6 أسباب تُنهى التغطية التأمينية

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها كالتالي:
هدايا وورود للطلاب ورسائل لأولياء الأمور مع بداية الفصل الدراسي الثاني
عاد الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم بالمملكة إلى مقاعد الدراسة اليوم الأحد، في مستهل الفصل الدراسي الثاني الذي يمتد لمدة 90 يومًا.
"الأرصاد" يحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة على مكة و6 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.
6 أسباب تُنهى التغطية التأمينية للمواطن والمقيم
في إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية مجلس الضمان الصحي، ليكون جهة رائدة عالميًا في الوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.
تنبيه حول موعد إيداع الدعم السكني.. يُصرف خلال هذه الأيام
جرت العادة على صرف الدعم السكني في 24 من كل شهر، لكن موافقة الموعد ليوم الإجازة الأسبوعية، وموافقة اليوم للعطلة الرسمية في البنوك أدى إلى تأخر إيداعه حتى الآن.
السجن 3 أشهر وغرامة 5 آلاف ريال لمحتال الأجهزة الكهربائية
أدانت المحكمة الجزائية بجدة، شابًا بالاحتيال المالي في تجارة أجهزة كهربائية والاستيلاء على أموال الغير باستخدام منصات التواصل الاجتماعي.
طبيب سعودي يفوز بجائزة "نوابغ العرب" في دورتها الأولى (قصة نجاح)
فاز الجراح السعودي الدكتور هاني نجم، بجائزة "نوابغ العرب" في دورتها الأولى عن فئة الطب، لتميزه الطبي في جراحات القلب للأطفال والبالغين طيلة 25 عامًا.
تحطم طائرة ومقتل جميع ركابها في دولة أوروبية
أكدت السلطات النمساوية، أن جميع الركاب الأربعة على متن طائرة مدنية لقوا حتفهم جراء تحطم الطائرة في منطقة جبلية شمالي البلاد.
"زفاف القرن" يهز مواقع التواصل الاجتماعي.. كم تكلّف؟
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات لما وصف بـ"زفاف القرن" بين الأمريكيين مادلين بروكواي، و جاكوب لاغرون، بكلفة أكثر من 50 مليون دولار.
مع امتلاء مستشفياتها بالأطفال.. "متحور غامض" في الصين يثير مخاوف عالمية
للمرة الأولى منذ أربع سنوات، ترفع الصين القيود التي فرضتها إبان جائحة كوفيد، لكن تفشي مرض غامض أدى إلى امتلاء المستشفيات بالمرضى من الأطفال أثار مخاوف من "متحور جديد".
لكل امرأة تحلم بالأمومة.. هذه الحقائق عليك أن تعرفيها أولاً
يظل إنجاب طفل هو حلم أي امرأة، لكن مع تأخر سن الإنجاب لدى البعض في ظل تأخر سن الزواج، أدى ذلك إلى تزايد عدد النساء اللاتي بلغن سن الثلاثين دون أن ينجبن.