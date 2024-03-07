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عاجل وبشرى للمواطنين.. مواعيد صرف الرواتب والمنح والمعاشات خلال شهر رمضان

رواتب المواطنين
تزايد الإنفاق في رمضان سر الاهتمام بمواعيد إيداع الرواتب والمعاشات
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على الرغم من ربط صرف الرواتب والمنح والمعاشات في المملكة بالشهور الميلادية، إلا أنه مع اقتراب حلول شهر رمضان برزت تساؤلات حول موعد إيداعها، الأمر الذي قد يفسره تزايد الإنفاق والاستهلاك بكثافة أكبر خلال شهر الصوم. اضافة اعلان
ويأتي على رأس القائمة رواتب الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي التي حددت وزارة المالية مواعيد صرفها على أساس الشهور الميلادية، وفقًا للتاريخ المالي، بناءً على توجيه ملكي بتوحيد صرف الرواتب. 
وتتضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2018، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة، لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.

موعد صرف الرواتب خلال شهر رمضان وعيد الفطر 

وعلى ضوء جدول الرواتب المحدد سلفًا، فإنه من المقرر أن يتم إيداع راتب شهر مارس الجاري للموظفين بالقطاع الحكومي- يوم الأربعاء 27/03/2024- الموافق 17 من رمضان.
فيما سيتم صرف راتب شهر إبريل - الأحد 28/04/2024 - الموافق 18 من شوال - أي بعد 18 يومًا من الاحتفال بعيد الفطر. 

مواعيد صرف المنح والمعاشات في رمضان

أما فيما يتعلق بمواعيد صرف المنح والمعاشات فهي على النحو التالي:
إيداع دعم سكني بتاريخ 25 مارس – 15 رمضان 1445 هـ.
إيداع رواتب التقاعد بتاريخ 25 مارس  – 15 رمضان 1445 هـ.
إيداع راتب التأهيل الشامل بتاريخ 26 مارس – 16 رمضان 1445 هـ.
إيداع معاش الضمان الاجتماعي بتاريخ 28 مارس– 18 رمضان 1445 هـ.
إيداع رواتب التأمينات –ساند بتاريخ 28 مارس – 18 رمضان 1445 هـ.
إيداع دعم حافز بتاريخ 5 أبريل المقبل- 26 رمضان 1445 هـ.
إيداع الدعم الزراعي (ريف) بتاريخ 7 إبريل: 28 رمضان 14445هـ.

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