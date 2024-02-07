وحدات سكنية تخدم مختلف الفئات.. "الإسكان": 5 مكتسبات من قرار مجلس الوزراء

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أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه دعمًا من القيادة الحكيمة -حفظها الله- يأتي قرار مجلس الوزراء ليعزز استدامة برنامج الإسكان التنموي.

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مكتسبات قرار مجلس الوزراء:



قرارات مجلس الوزراء:



وأضافت عبر حسابها الرسمي عبر منصة "إكس"، أن ذلك يأتي عبر ضخ وحدات سكنية إضافية وحلول متنوعة تخدم مختلف الفئات وتساعد في استقرارهم الاجتماعي، كما يسهم في تحفيز القطاع غير الربحي ورفع مساهمته بما يحقق الأهداف والتطلّعات.وأوضحت أن مكتسبات القرار تمثلت في التالي:1- خيارات وحلول متنوعة لمستفيدي الإسكان التنموي.2- شمولية شرائح المستفيدين المستهدفين.3- تعزيز الاستقرار والحماية الاجتماعية ورفع نسب تملك العقار.4- رفع مساهمة القطاع غير الربحي عبر مجموعة من المحفزات.5- استدامة برنامج الإسكان التنموي وضخ وحدات إضافية.وكان مجلس الوزراء قد أصدر في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (198) وتاريخ 22 / 4 / 1439هـ، الصادر بشأن آلية تسديد أقساط الدعم السكني.وذلك بشأن الفئات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك على النحو الوارد في القرار.وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، قد رأس جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، والتي تناول فيها مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية.ويأتي ذلك لمواصلة تعزيز أواصر التعاون المتعدد الأطراف ودعم مجالات التنسيق المشترك؛ بما يسهم في معالجة التحديات العالمية، والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وأمناً.واشاد المجلس بمخرجات الاجتماع (الثاني) لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي عقد بالرياض.وأشار إلى أن دعم المملكة لصندوق تمويل المبادرات في التحالف بمبلغ (100) مليون ريال يؤكد نهجها والتزامها بنشر قيم الاعتدال، ونبذ العنف والتطرف.