عاجل.. هل يمكن للخصوم الاعتراض على اتفاق الصلح بعد مصادقة محضر الدعوى؟.. العدل تجيب

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أكدت وزارة العدل، على أنه لا يمكن للخصوم الاعتراض على ما اتفقوا عليه من صلح بعد المصادقة على ذلك في محضر الدعوى.

وأشارت إلى أن وثائق الصلح الصادرة عن منصة «تراضي» تُعد سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة، وفقًا لـ"عكاظ". اضافة اعلان





التحقق من وثيقة الصلح



تسوية النزاعات بالصلح



وأكدت أنه يمكن للمستفيد التحقق من وثيقة الصلح في المنصة، والاطلاع على خدمات الصلح المتاحة، والتقدم بالطلب المناسب له، وذلك من خلال الدخول على منصة تراضي عبر الرابط التالي (اضغط هنا) https://taradhi.moj.gov.sa،وأوضحت أنه في حال تعذر الصلح أو تم رفض حضور جلسة الصلح من قبل أحد الأطراف فتتم إحالة الطلب للدائرة القضائية لإكمال الإجراءات.يذكر أن وزارة العدل قد عززت تسوية النزاعات بالصلح دون الحاجة إلى القضاء، بتمكين المستفيدين من خدمات المصالحة إلكترونيًا، حيث عُقد من خلال منصة «تراضي» أكثر من 77 ألف جلسة صلح «عن بُعد»، خلال شهر أكتوبر الماضي.ونوهت إلى أن مركز المصالحة في الوزارة يقدم خدمات الصلح عبر المنصة، حيث يهدف إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل اجتماعيًا واقتصاديًا لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة.