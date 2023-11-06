تسجيل فوري للصكوك الوقفية عبر الربط الإلكتروني

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أتمت وزارة العدل، والهيئة العامة للأوقاف، أعمال التكامل بين الأنظمة المعنية بالصكوك الوقفية في خطوة مهمة لتسهيل وتحسين تجربة إجراءات تسجيل الوقف. اضافة اعلان

وبهدف تسريع عمليات التحول الرقمي بكفاءة وفعالية لتجويد تجربة المستفيد، وتوفير الوقت والجهد، وذلك بغرض تطوير الأنظمة ورفع مستوى حوكمة قطاع الأوقاف.





أهداف الهيئة الاستراتيجية





تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه





تطبيق أفضل الممارسات





أهداف التعاون:



ويسهم التعاون المشترك بين الجهتين في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية، برفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من الهيئة، وتحسين رحلة إنشاء الوقف.ويتم تسجيل بيانات الوقف بمجرد توثيقه في وزارة العدل بشكل فوري ولحظي في أنظمة الهيئة.يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي، والمحافظة عليه، وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، والعمل على تنمية القطاع واستدامته.وبما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي.1ـ رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.2ـ تحسين رحلة إنشاء الوقف.3ـ تسجل بيانات الوقف بمجرد توثيقه.4ـ التسجيل بشكل فوري ولحظي.5ـ تسريع عمليات التحول الرقمي.