الإثنين، 22 ربيع الثاني 1445 ، 06 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تسجيل فوري للصكوك الوقفية عبر الربط الإلكتروني

وزارة العدل
وزارة العدل
أ أ

أتمت وزارة العدل، والهيئة العامة للأوقاف، أعمال التكامل بين الأنظمة المعنية بالصكوك الوقفية في خطوة مهمة لتسهيل وتحسين تجربة إجراءات تسجيل الوقف.اضافة اعلان
وبهدف تسريع عمليات التحول الرقمي بكفاءة وفعالية لتجويد تجربة المستفيد، وتوفير الوقت والجهد، وذلك بغرض تطوير الأنظمة ورفع مستوى حوكمة قطاع الأوقاف.


أهداف الهيئة الاستراتيجية

ويسهم التعاون المشترك بين الجهتين في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية، برفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من الهيئة، وتحسين رحلة إنشاء الوقف.
ويتم تسجيل بيانات الوقف بمجرد توثيقه في وزارة العدل بشكل فوري ولحظي في أنظمة الهيئة.


تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه

يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي، والمحافظة عليه، وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، والعمل على تنمية القطاع واستدامته.


تطبيق أفضل الممارسات

وبما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي.


أهداف التعاون:

1ـ رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.
2ـ تحسين رحلة إنشاء الوقف.
3ـ تسجل بيانات الوقف بمجرد توثيقه.
4ـ التسجيل بشكل فوري ولحظي.
5ـ تسريع عمليات التحول الرقمي.

اقرأ أيضا

شرطة جدة
4:14 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

الإطاحة بمقيمين بجدة لتحويلهما سكنهما إلى وكر لهذه الجريمة

حكاية سجين
4:02 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

بالفيديو.. سجين: رفيق السوء ضللني وأفسد حياتي

778998
3:55 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

فيديو مذهل.. السيول تجري مع تدفق شلالات الأمطار بالحريق جنوب الرياض

جامعة الملك عبدالعزيز
3:17 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

تعليق الدراسة المسائية في جامعة الملك عبد العزيز بجدة

اقرأ أيضا

بشرى سارة.. الموارد البشرية تُطلق برنامج تأهيل الخريجين

الآن.. شاهد غزارة الأمطار مع السيول شرق مكة

الأمن يقرر غلق مؤقت لطريق "الهدا" بالاتجاهين إحترازياً بسبب الأمطار

الأحد.. المملكة تدعو لقمة إسلامية استثنائية في الرياض لبحث العدوان على غزة

"تقويم التعليم" تطلق المرحلة الثانية من "برنامج جاهزية"

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

وزارة العدل 7:34 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

هل يحق للمواطن الشراكة في مكاتب المحاماة الأجنبية؟

وزارة العدل 3:07 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

15 شركة محاماة أجنبية تحصل على تراخيص مزاولة المهنة في المملكة

الهيئة العامة للأوقاف 8:24 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

أصول عقارية وتعويضات مالية.. الأوقاف تربح دعاوى بقيمة مليار ريال

أخبار السعودية 1:46 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. أمر ملكي وموعد الإجازة المطولة للطلاب والدعم السكني

اقرأ أيضا

النقل الثقيل
2:10 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

291 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي

أخبار السعودية
2:01 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. إعانة الزواج للأيتام وموعد القبول بالتجنيد الموحد

هيئة الزكاة
1:51 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

"الزكاة" تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع لتقديم إقراراتها

النيابة العامة
1:19 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. النيابة: إيقاف 5 مواطنين قاموا بتشكيل عصابة إجرامية لهذا الغرض

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
4:03 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

قبل صرف دفعة نوفمبر.. تنبيه عاجل من حساب المواطن بشأن الآيبان البنكي

الضمان الاجتماعي المطور
3:08 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

تحذير عاجل من إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي في هذه الحالات

الراتب -- ريال - الموارد
2:02 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. "التعليم" تحدد موعد صرف مكافأة نوفمبر للطلاب وخطوات الاستعلام

أخبار السعودية
2:01 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. إعانة الزواج للأيتام وموعد القبول بالتجنيد الموحد

النيابة العامة
1:19 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. النيابة: إيقاف 5 مواطنين قاموا بتشكيل عصابة إجرامية لهذا الغرض

أمطار غزيرة على عسير
1:02 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة على مكة والرياض ومعظم المناطق لـ11 مساء