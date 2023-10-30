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15 شركة محاماة أجنبية تحصل على تراخيص مزاولة المهنة في المملكة

وزارة العدل
وزارة العدل
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منحت وزارة العدل الترخيص لـ 15 شركة محاماة أجنبية ودراسة 15 طلباً آخر لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة.
 وأوضحت أن التراخيص الممنوحة لعدة شركات من بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.اضافة اعلان


رفع وتطوير مهنة المحاماة

ويأتي ذلك بهدف رفع وتطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
 وبينت الوزارة أنه يمكن تقديم طلب الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة لمكاتب المحاماة الأجنبية عبر منصة الخدمات العدلية الإلكترونية ناجز Najiz.sa.


رخصة مزاولة مهنة المحاماة لمكتب أجنبي

وبعدها يتم اختيار خدمة طلب رخصة مزاولة مهنة المحاماة لمكتب محاماة أجنبي، وتعبئة النماذج المخصصة لذلك، وإرفاق المستندات المطلوبة.


تسليم أول 3 شركات محاماة أجنبية رخصها

 وكان معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، قد سلما أول 3 شركات محاماة أجنبية رخصها؛ لمزاولة المهنة في المملكة.
وذلك ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي المُقام بالرياض في مارس الماضي.

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