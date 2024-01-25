عاجل.. هل العقد الموثق عبر منصة "قوى" معتمد لدى الموارد البشرية؟

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تفاعلت منصة قوى -الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة-، مع استفسار من أحد المستفيدين بشأن العقد الموثق عبر المنصة إمكانية اعتماده لدى وزارة الموارد البشرية . اضافة اعلان





العقد الموثق عبر منصة قوى





منصة قوى وإلغاء طلب انقطاع عن العمل



توضيح بشأن إنهاء خدمة عامل:



جاء ذلك في رد من منصة قوى، على سؤال مستفيد قال فيه : "هل إإذا كان للموظف عقد ورقي وعقد إلكتروني عبر منصة قوى .. ماهو المعتمد ؟".وأجابت منصة قوى، بقولها: "حياك الله.. نفيدكم بأن العقد الموثق عبر منصة قوى معتمد لدى وزارة الموارد البشرية .. شاكرين لكم تواصلكم مع قوى".وكانت منصة قوى -الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة- قد أوضحت أنه لا يمكن إلغاء طلب الانقطاع عن العمل بعد تقديمه.جاء ذلك في رد من منصة قوى، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس على استفسار مستفيد بشأن مدى إمكانية إلغاء طلب الانقطاع عن العمل.وأجابت منصة قوى، بقولها: "السلام عليكم.. نعتذر منكم و نفيدكم بأنه لا يمكن إلغاء طلب الانقطاع عن العمل بعد تقديمه , كما أنه لا يمكن نقل خدمات موظف حالته متغيب عن العمل في أنظمة وزارة الموارد البشرية و وزارة الداخلية ".كذلك تفاعلت منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع سؤال مستفيد بشأن إمكانية نقله على شركة أخرى بعد انتهاء عقده مع شركته.وتساءل مستفيد قائلا: "لو سمحت في حال طلب إنهاء خدمات مع الشركة الحالية مع انتهاء مدة العقد ولم أجد شركة أخرى (حتي تاريخ انتهاء العقد الحالي) لنقل الخدمات عليها فماذا يحدث أو ماذا يتم أو ما يجب فعله".وردت منصة "قوى": في حال عدم انتقال الموظف أو الخروج النهائي خلال مهلة السماح سيتم تغيير حالة الموظف إلى متغيب عن العمل في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأنظمة وزارة الداخلية ولا يمكن نقله".