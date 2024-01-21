الأحد، 09 رجب 1445 ، 21 يناير 2024

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قرار عاجل لـ "الموارد البشرية" و"الإسكان" بشأن توطين المهن الهندسية

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وزارة الموارد البشرية
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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن قرار توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة  25%.اضافة اعلان

قرار عاجل لـ "الموارد البشرية" و"الإسكان" بشأن توطين المهن الهندسية

وأوضحت أن ذلك يأتي اعتبارًا من تاريخ  21/07/2024م, حيث سيتم تطبيق نسب التوطين الجديدة على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين في المهن الهندسية.
ويأتي هذا القرار ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

رفع مستوى المشاركة في سوق العمل

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ هذا القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل، حيث ستتولى "الشؤون البلدية والقروية والإسكان" الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصص المهن الهندسية.

برامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية

كما أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين تشمل:
1 - دعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية.
2 - دعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي.
3 - دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين،.
4 - أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

دليل إرشادي يوضح تفاصيل التوطين

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليل إرشادي يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني، مُشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.


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