المرور: ضبط "مُفحّط الرياض" ومقيمين في جدة داخل وكر مخدرات

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أعلن المرور بمنطقة الرياض ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة التفحيط، معرضًا سلامة الآخرين للخطر.

وحسب بيان لحساب "المرور" عبر منصة "إكس" فقد تم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.



مرور جدة:



منطقة عسير:



التعاون مع الأمن:



حملة ميدانية للمرور:



1659 مركبة مخالفة في قبضة "المرور":

