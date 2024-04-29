الإثنين، 20 شوال 1445 ، 29 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

المرور: ضبط "مُفحّط الرياض" ومقيمين في جدة داخل وكر مخدرات

2024-04-29_21-30-00
سيارة مُفحّط الرياض
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن المرور بمنطقة الرياض ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة التفحيط، معرضًا سلامة الآخرين للخطر.
وحسب بيان لحساب "المرور" عبر منصة "إكس" فقد تم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.اضافة اعلان

مرور جدة:

كما قبض مرور محافظة جدة على مقيمين من الجنسية اليمنية لاتخاذهما وحدة سكنية وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.


منطقة عسير:

فيما قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

التعاون مع الأمن:

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 حملة ميدانية للمرور:

وفي وقت سابق، نفذت  إدارة المرور حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

1659 مركبة مخالفة في قبضة "المرور":



وأوضحت أنه تم ضبط 1659 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك ضمن العمل الميداني لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وتهيب إدارات المرور الجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

اقرأ أيضا

ولي العهد: هدفنا الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك من خلال تعزيز التعاون الدولي

توقعات بهطول أمطار غزيرة على محافظات بمكة والمدينة.. حتى الأربعاء

الدفاع المدني بالعقيق ينقذ شخصاً احتجز في سيل داخل مركبة

أخبار السعودية.. قيمة استحقاق الضمان الاجتماعي وحقيقة تأثير "تمهير" على حساب المواطن

الأربعاء.. بدء العمل بالدليل التنظيمي الجديد للتعليم

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سيول محايل عسير 11:14 م الإثنين، 01 أبريل 2024

إغلاق طريق الوادي بمحافظة الحريق بالرياض بسبب السيول

اهم عشرة 11:03 م الإثنين، 01 أبريل 2024

عاجل.. أهم 10.. بشرى بخصوص المكرمة الملكية وسيول وبرد وسط تحذيرات رسمية

الحرم المكي 8:42 م الإثنين، 01 أبريل 2024

اعتمر بطمأنينة.. ماذا تفعل عند نزول المطر أثناء أداء العمرة؟

امطار الرياض - الارصاد 8:29 م الإثنين، 01 أبريل 2024

بعد جريان الأودية وتساقط البرد.. تنبيهات جديدة من "الأرصاد"