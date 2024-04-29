المرور: ضبط "مُفحّط الرياض" ومقيمين في جدة داخل وكر مخدرات

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أعلن المرور بمنطقة الرياض ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة التفحيط، معرضًا سلامة الآخرين للخطر.
وحسب بيان لحساب "المرور" عبر منصة "إكس" فقد تم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.
مرور جدة:كما قبض مرور محافظة جدة على مقيمين من الجنسية اليمنية لاتخاذهما وحدة سكنية وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
منطقة عسير:فيما قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
التعاون مع الأمن: وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
حملة ميدانية للمرور:وفي وقت سابق، نفذت إدارة المرور حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
1659 مركبة مخالفة في قبضة "المرور":
وأوضحت أنه تم ضبط 1659 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك ضمن العمل الميداني لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.
وتهيب إدارات المرور الجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.