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عاجل.. تخفيضات المرور.. هل يمكن سداد كل مخالفة على حدة أم لابد من تسديد جميع المخالفات؟

المرور - تجاوز السرعات المحددة على الطريق
المرور
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كشفت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن سداد جميع المخالفات بالتخفيض مرة واحدة، ويمكن سداد كل مخالفة على حدة، لكن بشرط.

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هل يمكن سداد كل مخالفة على حدة أم لابد من تسديد جميع المخالفات؟

وأضافت المرور، في إجابتها على سؤال مستفيد، إنه "يمكن سداد جميع المخالفات بالتخفيض مرة واحدة، ويمكن سداد كل مخالفة على حدة بشرط أن يكون السداد في الفترة من 2024/4/18م وحتى 2024/10/18م، وعدم ارتكاب إحدى المخالفات المحددة التي تشكل خطرًا على السلامة العامة".
وأكدت الإدارة أن التخفيض على المخالفات المرورية، والذي دخل حيز التنفيذ، يسري على جميع المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 2024/4/18م.

تخفيض المخالفات المرورية

يأتي هذا في وقت بدأت فيه الإدارة العامة للمرور، تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.


تطبيق تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، البدء في تطبيق تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 18/ 04/ 2024م بنسبة (50%)، من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول الخليج العربي.
وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من 18/ 4/ 2024م وحتى 18/10/2024م.

الحرمان من تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية

وأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة (50%)، وهي:
* التفحيط.
*قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات، أو مخدر، أو عقاقير تحظر القيادة تحت تأثيرها.
*تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 120 كلم/ ساعة فأقل.
*تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 140 كلم/ ساعة.
وبينت الإدارة العامة للمرور، أن المخالفات المرتكبة مع بدء سريان تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور، الذي يتيح تخفيضًا للمخالفة الواحدة بنسبة (25%)، مع إقرار الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا.



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