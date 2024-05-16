الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

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تقلبات جوية ورياح شديدة على المدينة المنورة حتى الـ 7 مساءً

رياح - الارصاد - ضباب اتربة - مكة
رياح
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نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لليوم – بمشيئة الله – من رياح شديدة على محافظة ينبع، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى ( ٤٠ - ٤٩ ) كيلومترًا /ساعة وارتفاعًا في الأمواج.اضافة اعلان

 رياح شديدة على المدينة:


وبيّن المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
 كما نبّه المركز من أتربة مثارة على محافظتي خيبر والعُلا, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وشبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية ( 3-5 )كم.
 وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ ٨ صباحًا وتستمر حتى الـ ٧ مساءً.

أمطار على الباحة:


كما نبّه المركز الوطني للأرصاد أمس الأربعاء من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، وبلجرشي، والقرى، والمندق، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها.
 وبيّن المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 من مساء أمس.

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