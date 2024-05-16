جامعة الملك خالد : الدراسة اليوم عبر البلاك بورد.. لهذا السبب

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أعلنت جامعة الملك خالد أن الدراسة ستكون عبر منظومة التعليم الإلكتروني "البلاك بورد" اليوم الخميس 8/ 11/ 1445هــ، الموافق 16/ 5/ 2024م، بجميع كليات الجامعة في المقر الرئيسي والمحافظات.



الدراسة عبر البلاك بورد



رياح شديدة على المدينة:



أمطار على الباحة:



وأوضحت الجامعة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: "أن ذلك يأتي بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات".من جهته نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لليوم – بمشيئة الله – من رياح شديدة على محافظة ينبع، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى ( ٤٠ - ٤٩ ) كيلومترًا /ساعة وارتفاعًا في الأمواج.وبيّن المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.كما نبّه المركز من أتربة مثارة على محافظتي خيبر والعُلا, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وشبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية ( 3-5 )كم.وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ ٨ صباحًا وتستمر حتى الـ ٧ مساءً.كما نبّه المركز الوطني للأرصاد أمس الأربعاء من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، وبلجرشي، والقرى، والمندق، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها.وبيّن المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 من مساء أمس.