عاجل.. مساند: 4 طرق لإثبات القدرة المالية لإصدار التأشيرة "1" لاستقدام العمالة

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حددت منصة مساند، 4 طرق لإثبات القدرة المالية لإصدار التأشيرة "1" لاستقدام العمالة المنزلية.

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على استفسارات وتساؤلات المستفيدين بشأن آلية إثبات القدرة المالية لإصدار تأشيرة "1" لاستقدام العمالة. اضافة اعلان





القدرة المالية للاستقدام



إجراءات تحسينية على الخدمة



التأمين على عقود العمالة المنزلية



مزايا تأمين عقد العمالة المنزلية



وأجابت منصة مساند، بقولها :إنه بناء على ضوابط الاستقدام فإن إثبات القدرة المالية المطلوبة لفئة مقدم الطلب لإصدار التأشيرة (1) يتم كالتالي:- الاكتفاء بتعريف بالراتب أو رصيد- شهادة بنكية- كشف حساب بنكي- محفظة استثمارية 40,000وفي وقت سابق، شكا العديد من مستفيدي منصة "مساند" لخدمات العمالة المنزلية، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من عدم تمكنهم من إصدار وثائق التأمين على عقود العمالة المنزلية الراغبين باستقدامها.وأكدت منصة "مساند" عدم تمكن المستفيدين من إصدار التأمين بالوقت الحالي، الأمر الذي أرجعته إلى وجود إجراءات تحسينية على الخدمة.وقالت في ردودها على استفسارات بهذا الصدد: "نعتذر على عدم تمكنكم من إصدار التأمين بالوقت الحالي، وذلك بسبب إجراءات تحسينية على الخدمة".ويهدف التأمين على عقود العمالة المنزلية لحفظ حقوق صاحب العمل والعامل بتعويضهم من خلال منافع تأمينية، وذلك خلال أول عامين من تاريخ بدء عمل العامل المنزلي.والتأمين لا يعتبر إلزاميًا على العمالة المنزلية الحالية وعند نقل الخدمات، فيما لا يمكن التأمين على العمالة المنزلية الحالية من خلال منصة "مساند".ويوفر تأمين عقد العمالة المنزلية التعويضات التالية لأصحاب العمل والعمال المنزليين:-مصاريف إعادة جثمان العامل المنزلي إلى الوطن.-تكاليف إعادة المتعلقات والممتلكات الشخصية للعمالة المنزلية المتوفاة.-تكاليف العجز الكلي أو الجزئي الدائم للعمالة المنزلية.-تعويض العامل المنزلي في حالة عدم قيام صاحب العمل بدفع الراتب الشهري.-تكاليف استقدام بديل (التغيب/الامتناع).-تكاليف تذاكر الطيران للعمال المنزليين في حالة العجز الدائم.وتكون مدة سريان الوثيقة التأمينية سنتين، تبدأ من تاريخ وصول العامل أو العاملة المنزلي إلى السعودية وتفعيل الوثيقة التأمينية.وتخضع لسياسات الوثيقة التأمينية، وفي حال حصول أي مشكلة أو استحقاق للتعويض خلال 90 يومًا الأولى تتم مطالبة مكتب الاستقدام بالتعويض.