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عاجل.. مساند: هذا ما تستحقه العمالة المنزلية بعد سنتين من العمل

مساند
مساند
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أكدت المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية "مساند"، على أهمية حصول العمالة المنزلية على حقوقها وفقا للعقد المبرم أثناء الاستقدام.


جاء ذلك في رد من مساند على سؤال مغرد قال فيه : "عندي عاملة منزلية من الفلبين وأتمت سنتين وترغب بإجازة، ما هي حقوقها وهل لها راتب في فترة إجازتها وهل يلزمها زيارة المكتب وتوقيع عقد؟".

حقوق العمالة المنزلية



وأجابت منصة مساند بقولها: "يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر إن أمضى سنتين، ورغب في التجديد لمدة مماثلة، ويرجى مراجعة السفارة لتجديد العقد قبل السفر".

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وفي وقت سابق، أوضحت المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية "مساند"، المقصود بالقدرة المالية لإصدار تأشيرة عمالة ثانية.

القدرة المالية:


وقالت منصة مساند، في رد على استفسار أحد المستفيدين بشأن المقصود بالقدرة المالية لإصدار تأشيرة استقدام ثانية: "إنه بناءً على ضوابط الاستقدام فإن القدرة المالية المطلوبة لفئة مقدم الطلب لإصدار التأشيرة (2) تعريف بالراتب (7,000) أو رصيد (شهادة بنكية، وكشف حساب بنكي، ومحفظة استثمارية 60,000".
وكانت المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية "مساند"، قد أوضحت آلية وطريقة التحقق من الأهلية للحصول على تأشيرة العمالة المنزلية.

التحقق من الأهلية



وأوضحت منصة مساند، أنه يمكنك التحقق من أهليتك للحصول على تأشيرة العمالة المنزلية قبل رفع الطلب حسب ضوابط الاستقدام المعتمدة من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".

وفي وقت سابق، أوضحت المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية "مساند"، مدى إلزامية التأمين على عقود العمالة المنزلية.

التأمين على عقود العمالة



جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مستفيد قال فيه: "هل التأمين على عقود العمالة إلزامي أم اختياري؟".
وأجابت منصة مساند، بقولها: "يمكن التأمين على عقود العمالة المنزلية بشكل اختياري في الفترة الحالية، وذلك عن طريق الموافقة على الدخول في خدمة التأمين عند التعاقد عن طريق منصة مساند".
وأضافت منصة مساند، أنه يتم تفعيل الوثيقة التأمينية بشكل آلي منذ وصول العامل أو العاملة.


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