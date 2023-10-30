هل الاستقدام متاح من جيبوتي وما هي الإجراءات؟ مساند يوضح

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أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن الاستقدام متاح حاليا من دولة جيبوتي.
الاستقدام من جيبوتي
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد، استفسر بشأن مدى إمكانية الاستقدام من جيبوتي وطريقة وآلية الاستقدام.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "يمكن للعميل زيارة مقر مكتب الاستقدام لعمل التعاقد الإلكتروني للعقد الموحد من خلال منصة مساند, لهذه الجنسية المحددة (جيبوتي) كما يمكنكم ذلك لجميع الجنسيات المدرجة في مساند".
وفي وقت سابق، أوضحت المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية "مساند"، المقصود بالقدرة المالية لإصدار تأشيرة عمالة ثانية.
القدرة المالية
وقالت منصة مساند، في رد على استفسار أحد المستفيدين بشأن المقصود بالقدرة المالية لإصدار تأشيرة استقدام ثانية: "إنه بناءً على ضوابط الاستقدام فإن القدرة المالية المطلوبة لفئة مقدم الطلب لإصدار التأشيرة (2) تعريف بالراتب (7,000) أو رصيد (شهادة بنكية، وكشف حساب بنكي، ومحفظة استثمارية 60,000".
وكانت المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية "مساند"، قد أوضحت آلية وطريقة التحقق من الأهلية للحصول على تأشيرة العمالة المنزلية.
التحقق من الأهلية
وأوضحت منصة مساند، أنه يمكنك التحقق من أهليتك للحصول على تأشيرة العمالة المنزلية قبل رفع الطلب حسب ضوابط الاستقدام المعتمدة من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".