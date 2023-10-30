هل الاستقدام متاح من جيبوتي وما هي الإجراءات؟ مساند يوضح

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أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن الاستقدام متاح حاليا من دولة جيبوتي.





الاستقدام من جيبوتي



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