الأربعاء، 03 ربيع الثاني 1445 ، 18 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

هل تمنع مخالفات المرور إصدار تأشيرة العمالة.. مساند يوضح؟

منصة مساند
منصة مساند
أ أ
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أكدت المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية "مساند"، أنه لا يمكن قبول طلب إصدار أو إلغاء التأشيرة في حال وجود مخالفات مرورية على مقدم الطلب.
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مخالفات المرور وتأشيرات العمالة


جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن تأثير المخالفات المرورية على إصدار التأشيرة.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "لا يمكن قبول طلب إصدار أو إلغاء التأشيرة في حال وجود مخالفات مرورية على مقدم الطلب".
وفي وقت سابق، حذرت المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية مساند "مساند"، من خطورة المواقع المشبوهة للاستقدام والتي تتسبب في وقوع المواطن ضحية لعمليات احتيال ونصب.

تحويل أموال الاستقدام


وقال منصة مساند، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس تويتر سابقا: "لا تكن قصة في كتاب الاحتيال واحرص على إتمام جميع مراحل الاستقدام من المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية مساند".
وأضافت المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية مساند أن تحويل مبالغ الاستقدام خارج المنصة يعرضك للاحتيال.

أيضا أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، إمكانية تغيير بلد الاستقدام.

جاء ذلك في رد من مساند على  سؤال مستفيد وجه سؤالا قال فيه : "بعد ما أصدرت التأشيرة أرغب بتغيير بلد الاستقدام(جنسية العامل) هل ذلك متاح؟"

تغيير بلد الاستقدام


وأجابت منصة مساند، بقولها : "الرجاء إرفاق رقم الطلب الذي تمت الموافقة عليه، وتم إصدار التأشيرة له مسبقا حتى يتم مراجعة الطلب"
وفي وقت سابق، أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، خطوات توثيق العقد عبر منصة مساند بالتفصيل.
وتشمل خطوات توثيق العقود عبر منصة مساند ما يلي:

خطوات توثيق العقود

1- اختر صفحة العقود
2- ثم خيار التوثيق في قسم الطلبات الجديدة
3- أكمل خطوات طلب توثيق العقد وأرسل الطلب
4- سيتم إرسال الرابط إلى العامل عبر رسالة نصية
5- على العامل استخدام رقم الإقامة ثم رمز التحقق للدخول والموافقة على توثيق العقد

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