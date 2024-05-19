الأحد، 11 ذو القعدة 1445 ، 19 مايو 2024

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على مدار 24 ساعة.. إطلاق 1000 حلقة قرآنية في الحرمين إثراء لتجربة ضيوف الرحمن بموسم الحج

القرآن
القرآن
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اعتمد معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس، إطلاق ١٠٠٠ حلقة لتحفيظ القرآن الكريم؛ تعزيزا لخطة الرئاسة لموسم حج ١٤٤٥ هـ لاستفادة حجاج بيت الله الحرام من هذه الحلقات القرانية المباركة.اضافة اعلان

١٠٠٠ حلقة لتحفيظ القرآن الكريم بالحرمين:


يأتي ذلك  لنشر أخلاق القرآن ورسالته الوسطية عالميًا؛ على أيدي مدرسين سعوديين مؤهلين من حفظة كتاب الله، لنشر أخلاق القرآن ورسالته الوسطية عالميًا؛ وإثراء لتجربة ضيوف الرحمن والتوسع في إنشاء حلقات التحفيظ في الحرمين.
‏‎وأكد معاليه أن هذه المبادرة تأتي تجسيدا لحرص القيادة الرشيدة على تعليم القرآن الكريم وحفظه وتفسيره وتجويده؛ مشيرا إلى أن هذه الحلقات القرآنية ستتيح لحجاج بيت الله الوصول للحلقة والنهل من معين القرآن وهداياته، دون مشقة أو عناء, مبينا أن الحلقات القرآنية في الحرمين مشروع له مضامين تعليمية وتربوية، وأبعاد منهجية في نشر رسالة القرآن وهداياته.
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‏العمل على مدار 24 ساعة:


وأكد أهمية استمرارية العمل 24 ساعة، في الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام، خدمة للقرآن الكريم وأهله، وإفادة لضيوف الرحمن، وتصحيحًا للتلاوة، وغرسًا لقيم القرآن الكريم في النفوس، وإبلاغًا لرسالة الحرمين الدينية إلى العالم.
وتسعى رئاسة الشؤون الدينية في إطار خطتها لموسم حج ١٤٤٥ هجرية لتوسيع دائرة التعليم في الحلقات القرآنية، بالإقراء والإجازات المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

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