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عاجل.. لو عدلت في الدخل اليوم هل يؤثر على نزول حساب المواطن لشهر مارس؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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أوضح برنامج حساب المواطن، مدى تأثر الدعم والاستحقاق حال التعديل في دخل المستفيد خلال هذه الفترة.

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جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم .. لو عدلت في الدخل اليوم هل يؤثر على نزول حساب المواطن لشهر مارس؟".
وأجابت حساب المواطن، بقوله : "وعليكم السلام ، لا يؤثر ذلك، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية و كنت مستحق سوف يشملك الدعم ، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية "اضغط هنا".
وكان حساب المواطن، قد نشر في وقت سابق، "إنفوجراف" عبر حسابه في منصة "إكس" يتضمن أبرز أربعة أسئلة تشغل اهتمام المسجلين ببرنامج الدعم.

ما شروط الأهلية؟

1- أن يكون المستفيد الرئيس سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك حاملو بطاقات التنقل.
2- الإقامة داخل المملكة، وألا يكون سجينًا أو في أحد مراكز الإيواء.
3- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

طريقة تعديل البيانات في البوابة الإلكترونية؟

في حال طرأ أي تغيير على البيانات يمكن تعديلها من خلال أيقونة (ملف المستفيدين بيانات عامة)، وتعديل البيانات ثم الضغط على الحفظ.

هل يتم الخصم في حال تواجد المستفيد خارج المملكة؟

يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيس أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا. 
وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية، سواءً بشكل متواصل أو متقطع، يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن، وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي.

ما طريقة إضافة التابعين؟ 

يمكن إضافة التابعين عن طريق الحساب من خلال (ملف المستفيد - التابعين) والضغط على "جلب التابعين" من مركز المعلومات الوطني، أو عن طريق إضافة بيانات التابعين يدويًا من خلال الضغط على "إضافة تابعين".


 

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