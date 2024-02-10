عاجل.. قبيل الإيداع .. تنبيه مهم من حساب المواطن حال فقدان الاتصال بالبرنامج

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أكد برنامج حساب المواطن، أهمية تحديث التطبيق لآخر نسخة للاستفادة من خدمات البرنامج.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أبغى أدخل على البرنامج من جوالي يطلع تنبيه تم فقدان الاتصال بالشبكه ويش المشكلة".





تحديث تطبيق حساب المواطن



نتائج الأهلية للدورة 75 من حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

