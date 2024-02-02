عاجل.. قام بتقديم اعتراض ولم يتم الرد منذ أكثر من شهر؟ حساب المواطن يعلق

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن الرد على الاعتراض المقدم بسبب الأهلية والاستحقاق.

جاء ذلك في رد من حساب المواطن عبر حساب "خدمة المستفيدين"، على سؤال مستفيد قال فيه : "لم يصلني الرد بأنني مؤهل بعد شهر من اعتراضي ما السبب؟". اضافة اعلان





أهلية حساب المواطن



وأجاب حسب المواطن، بقوله: "الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن".وأضاف حساب المواطن، بقوله : "إيمكنك معرفة حالة الإعتراض عن طريق حسابك ( دراسة الاهلية ،اعتراضاتي،الإعتراضات الحالية)".

المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

