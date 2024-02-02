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عاجل.. قام بتقديم اعتراض ولم يتم الرد منذ أكثر من شهر؟ حساب المواطن يعلق

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن الرد على الاعتراض المقدم بسبب الأهلية والاستحقاق.
جاء ذلك في رد من حساب المواطن عبر حساب "خدمة المستفيدين"، على سؤال مستفيد قال فيه : "لم يصلني الرد بأنني مؤهل بعد شهر من اعتراضي ما السبب؟".اضافة اعلان

أهلية حساب المواطن


وأجاب حسب المواطن، بقوله: "الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن".
وأضاف حساب المواطن، بقوله : "إيمكنك معرفة حالة الإعتراض عن طريق حسابك ( دراسة الاهلية ،اعتراضاتي،الإعتراضات الحالية)".

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن (من هنا).
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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