عاجل.. أرملة تعيش بمفردها في منزل زوجها المتوفي .. هل يشملها دعم حساب المواطن؟

أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للأرملة أن تستفيد من الدعم في حالة إذا كانت تعيش بمفردها.
دعم حساب المواطن للأرملة
جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين، على سؤال مستفيدة وجهت سؤالا قالت فيه : "كيف يتم إثبات أن الأرملة تعيش بمفردها بمنزل لزوجها المتوفي؟".
وأجاب حساب المواطن، بقولها : "أهلا بك ، في حال عدم وجود تابعين لا بد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنها زيارة الموقع والدخول إلى حسابها (تفاصيل الطلب - إدارة المرفقات )".
هذا ويتيح حساب المواطن، تغيير رقم الجوال وكلمة المرور للمستخدمين المسجلين من برنامج الدعم.
وقال ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر منصة "إكس:": "بإمكانك الدخول إلى حسابك عن طريق أيقونة النفاذ الوطني، ومن ثم تغيير رقم الجوال من خلال النقر على اسم المستفيد الرئيسي أعلى الصفحة واختيار تغيير رقم الجوال".
وأضاف: "ويمكنك تغيير كلمة المرور من خلال النقر على اسم المستفيد الرئيسي أعلى الصفحة واختيار تغيير كلمة المرور".
تعديل بيانات حساب المواطنويتيح البرنامج للمستفيدين تحديث وتصحيح بياناتهم الشخصية من خلال الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.
سجِّل البيانات الشخصية وأدخل الرمز المرئي ورمز التحقق.
انقر على تسجيل الدخول.
اختر تفاصيل الطلب من القائمة الرئيسية.
اختر خدمة تعديل البيانات.
قم بتحديث البيانات المطلوب تعديلها، سواء كانت بيانات عامة، عنوانًا، تابعين، إفصاح عن الدخل، عقارات، حسابًا بنكيًا، أو إدارة المرفقات.
تأكد من دقة وصحة جميع المعلومات التي قمت بتحديثها.
انقر على حفظ.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.