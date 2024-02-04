عاجل.. أرملة تعيش بمفردها في منزل زوجها المتوفي .. هل يشملها دعم حساب المواطن؟

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للأرملة أن تستفيد من الدعم في حالة إذا كانت تعيش بمفردها.





دعم حساب المواطن للأرملة



جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين، على سؤال مستفيدة وجهت سؤالا قالت فيه : "كيف يتم إثبات أن الأرملة تعيش بمفردها بمنزل لزوجها المتوفي؟".وأجاب حساب المواطن، بقولها : "أهلا بك ، في حال عدم وجود تابعين لا بد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنها زيارة الموقع والدخول إلى حسابها (تفاصيل الطلب - إدارة المرفقات )".

هذا ويتيح حساب المواطن، تغيير رقم الجوال وكلمة المرور للمستخدمين المسجلين من برنامج الدعم.

وقال ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر منصة "إكس:": "بإمكانك الدخول إلى حسابك عن طريق أيقونة النفاذ الوطني، ومن ثم تغيير رقم الجوال من خلال النقر على اسم المستفيد الرئيسي أعلى الصفحة واختيار تغيير رقم الجوال".

وأضاف: "ويمكنك تغيير كلمة المرور من خلال النقر على اسم المستفيد الرئيسي أعلى الصفحة واختيار تغيير كلمة المرور".

تعديل بيانات حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



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