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القبض على مواطن أطلق النار على حيوان تنفيذًا لقرار النيابة العامة

الامن العام - القبض على مواطن - ارشيفية
أرشيفية
أ أ
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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة جازان على مواطن ظهر في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطلق النار على حيوان، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.اضافة اعلان

وكانت النيابة العامة، أصدرت مساء أمس الثلاثاء، قرارًا بإلقاء القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يطلق النار على حيوان.

إطلاق النار على حيوان:



وأوضحت النيابة، في بيان لها، أنه بناء على ماتم رصده من قبل مركز الرصد النيابي من انتشار محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو" يُظهر قيام شخص بإطلاق النار على حيوان، فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض عليه وإحالته للتحقيق، وإشعار الجهة المختصة للتحقق من السلامة الجسدية والنفسية للطفل المتواجد في مسرح الجريمة.

سلوكيات محظورة



وتشدد النيابة العامة على حظر أي سلوك من شأنه انتهاك أحكام السلامة العامة أو استخدام الأسلحة بالمخالفة لأحكام النظام، وإيذاء الأطفال بتعريضهم لمشاهد إجرامية، أو تعذيب الحيوانات، وأنها لن تتوانى في تحريك الدعاوى الجزائية المشددة بحق من يرتكب أي من ذلك وسيتم إحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في ذلك.

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