عاجل.. بدء إيداع رواتب القطاع الحكومي مضافًا لها العلاوة السنوية

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بدأت قبل قليل الجهات الحكومية في المملكة، إيداع رواتب الموظفين في القطاع الحكومي لشهر يناير الجاري.
مواعيد صرف
الرواتب لعام 2024شهر يناير
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يُصرف الراتب يوم الأحد 28/01/2024
شهر فبراير
يُصرف الراتب يوم الثلاثاء 27/02/2024
شهر مارس
يُصرف الراتب يوم الأربعاء 27/03/2024
شهر أبريل
يُصرف الراتب يوم الأحد 28/04/2024
شهر مايو
يُصرف الراتب يوم الإثنين 27/05/2024
شهر يونيو
يُصرف الراتب يوم الخميس 27/06/2024
شهر يوليو
يُصرف الراتب يوم الأحد 28/07/2024
شهر أغسطس
يُصرف الراتب يوم الثلاثاء 27/08/2024
شهر سبتمبر
يُصرف الراتب يوم الخميس 26/09/2024
شهر أكتوبر
يُصرف الراتب يوم الأحد 27/10/2024
شهر نوفمبر
يُصرف الراتب يوم الأربعاء 27/11/2024
شهر ديسمبر
يُصرف الراتب يوم الخميس 26/12/2024
حالات تبكير أو
تأجيل صرف الراتبكما أوضحت وزارة
المالية أنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم
الخميس الذي قبله.
وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.
خطوات الاستعلام
عن رواتب الموظفين عبر منصة اعتماد
1- الدخول على رابط منصة اعتماد .. اضغط هنا.
ثم نختار خانة تسجيل الدخول إلى منصة اعتماد الاستعلام عن الرواتب.
2- اضغط على كلمة اعتماد أفراد.
3- ثم الاستعلام عن الرواتب
4- إدخال البيانات المطلوبة في كل مربع، ونحدد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه.
5- مراجعة البيانات التي قمت بادخالها والتأكد من صحتها، بعد ذلك نضغط على كلمة الاستعلام.
6- انتظر بضع لحظات وسوف تظهر أمامك صفحة موضح بها الراتب الخاص بك في الشهر الذي قمت بتحديده.