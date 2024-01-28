الأحد، 16 رجب 1445 ، 28 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. بدء إيداع رواتب القطاع الحكومي مضافًا لها العلاوة السنوية

الراتب - ريال 0 عملة
الراتب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

بدأت قبل قليل الجهات الحكومية في المملكة، إيداع رواتب الموظفين في القطاع الحكومي لشهر يناير الجاري.
 

مواعيد صرف الرواتب لعام 2024اضافة اعلان

شهر يناير
يُصرف الراتب يوم الأحد          28/01/2024

شهر فبراير
يُصرف الراتب يوم الثلاثاء       27/02/2024

شهر مارس
يُصرف الراتب يوم الأربعاء      27/03/2024

شهر أبريل
يُصرف الراتب يوم الأحد          28/04/2024

شهر مايو
يُصرف الراتب يوم الإثنين         27/05/2024

شهر يونيو
يُصرف الراتب يوم الخميس  27/06/2024

شهر يوليو
يُصرف الراتب يوم الأحد       28/07/2024

شهر أغسطس
يُصرف الراتب يوم الثلاثاء  27/08/2024

شهر سبتمبر
يُصرف الراتب يوم الخميس    26/09/2024

شهر أكتوبر
يُصرف الراتب يوم الأحد    27/10/2024

شهر نوفمبر
يُصرف الراتب يوم الأربعاء    27/11/2024

شهر ديسمبر
يُصرف الراتب يوم الخميس     26/12/2024

حالات تبكير أو تأجيل صرف الراتب

كما أوضحت وزارة المالية أنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله.
 وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.
 

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين عبر منصة اعتماد


1- الدخول على رابط منصة اعتماد .. اضغط هنا.
ثم نختار خانة تسجيل الدخول إلى منصة اعتماد الاستعلام عن الرواتب.
2- اضغط على كلمة اعتماد أفراد.
3- ثم الاستعلام عن الرواتب
4- إدخال البيانات المطلوبة في كل مربع، ونحدد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه.
5- مراجعة البيانات التي قمت بادخالها والتأكد من صحتها، بعد ذلك نضغط على كلمة الاستعلام.
6- انتظر بضع لحظات وسوف تظهر أمامك صفحة موضح بها الراتب الخاص بك في الشهر الذي قمت بتحديده.

اقرأ أيضا

ضبط 3 مواطنين بالمنطقة الشرقية.. دخلوا مناطق محظورة بحثاً عن الفقع

الحج والعمرة: خاصية إضافة المرافقين في تطبيق «نسك» غير متاحة للزائرين

عاجل.. توقعات بمنخفض قطبي يبدأ خلال أيام.. وطقس شديد البرودة وثلوج شمال المملكة

مشاهد تسر الناظرين.. الصمان تتحول إلى مروج بلون البنفسج بعد هطول الأمطار

عمليات نوعية لـ "مكافحة المخدرات" تطيح بمروجي السموم في جازان وجدة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

رابت - الراتب - ريال - 8:08 ص الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. كم يومًا تبقّى على صرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي لشهر يناير؟

كلمة المرور - نظام فارس -- التعليم 2:03 ص الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. للمعلمين والمعلمات.. بشرى سارة بشأن العلاوة السنوية‬ في ⁧‫نظام فارس‬⁩

ا 10:56 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

وزارة الداخلية من أفضل ثلاث وزارات في برنامج "رواد الاستحقاق المحاسبي"

القات المخدر - جازان - المخدرات 5:52 م السبت، 30 ديسمبر 2023

في نجران وجازان.. ضربات نوعية تطيح بمروجي المخدرات

اقرأ أيضا

البنك المركزي
5:00 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. موعد ورابط التقديم في ابتعاث البنك المركزي برواتب تنافسية

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
4:19 م السبت، 27 يناير 2024

الإطاحة بمقيمين ومواطنين في المنطقة الشرقية لترويجهم 20 ألف قرص مخدر

وظائف - عاملين - موظفين
4:17 م السبت، 27 يناير 2024

في الرياض وأبها.. البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية بالمناطق يعلن عن وظائف شاغرة

رياح متربة 4
3:19 م السبت، 27 يناير 2024

حتى السادسة مساءً.. تنبيه من الأرصاد لسكان منطقة حائل

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:53 ص الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. الأحد 16 رجب.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

الراتب - ريال 0 عملة
12:46 ص الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. بدء إيداع رواتب القطاع الحكومي مضافًا لها العلاوة السنوية

جبل اللوز الثلوج
11:56 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. الأرصاد: انخفاض الحرارة بمعظم أنحاء المملكة وتساقط الثلوج على هذه المنطقة

الضمان الاجتماعي المطور
10:57 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. طريقة وخطوات تقديم اعتراض على نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي

المؤسسة العامة للتأمينات الاحتماعية
8:58 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. "التأمينات" تكشف عن حالة يتم فيها إنهاء نشاط المنشأة تلقائيًا

منصة اعتماد
7:00 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. في دقيقة واحدة.. طريقة ورابط الاستعلام عن رواتب العاملين بالقطاع الحكومي عبر "اعتماد"