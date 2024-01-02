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وزارة الداخلية من أفضل ثلاث وزارات في برنامج "رواد الاستحقاق المحاسبي"

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حصلت وزارة الداخلية على المركز الثالث والوسام البرونزي عن فئة الوزارات ووسام الاستحقاق التقديري في مسار الداعم في برنامج "رواد الاستحقاق المحاسبي".
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قيادات التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي

وهي الجهة الوحيدة التي تحقق وسامين ضمن ملتقى قيادات التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي الذي نظمته وزارة المالية بمدينة الرياض.
 وتهدف وزارة الداخلية إلى تحسين جودة الحسابات وتعزيز الشفافية والاستخدام الأمثل للأصول تحقيقًا لرؤية السعودية 2030، وفقًا للمعايير والسياسات المحاسبية للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق المتوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية، والأهداف والمنافع لبناء معلومات مالية تدعم اتخاذ القرارات.

الأمن العام يحصل على وسام الاستحقاق التقديري

وفي نفس السياق، حصل الأمن العام على وسام الاستحقاق التقديري، في ملتقى قيادات التحول إلى الاستحقاق المحاسبي الذي نظمته وزارة المالية بمدينة الرياض.
 ويهدف الأمن العام من خلال برنامج "رواد الاستحقاق المحاسبي" إلى تطبيق معايير وسياسات المحاسبة الدولية للقطاع العام وتطوير إعداد الأرصدة الافتتاحية للأصول والالتزامات وفقاً للمعايير والسياسات المحاسبية للقطاع العام.
 ويأتي مشروع التحول للمحاسبة على أساس الاستحقاق وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبناء المركز المالي للدولة، إسهامًا في تحقيق إحدى ركائز رؤية السعودية 2030، التي تتضمن تحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية ضمن برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية ومعايير التدقيق المحاسبي.

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